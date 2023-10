Christian Nodal dice preferir Argentina sobre México y los memes lo tunden

Christian Nodal y Cazzu se mudaron recientemente a Argentina para comenzar una nueva vida en familia junto a su pequeña hija. La trapera es oriunda de dicho país y al parecer el mexicano ya está enamorándose de la vida en el sur del continente. Comentarios emitidos por el cantante en cuanto a dicho tema han causado cierto revuelo entre sus compatriotas en redes sociales.

En una entrevista rendida hace poco, el cantautor regional reveló que se siente en paz viviendo en tierras argentinas. Incluso confesó que le da felicidad cuando la gente lo ve en la calle y no lo ubica, tampoco le molesta que se burlen por los tatuajes que ostenta en el rostro.

“Vivo en un campo, donde no se me cruza nadie con quien platicar”, dijo el cantante de 24 años. “Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos. Nos sentamos, hacemos un matecito y las vistas son preciosas”. Hasta ahí todo iba bien, lo que caló en los corazones de los mexicanos, no obstante fue lo que dijo a continuación.

“No traigo seguridad y volví a sentirme como un humano”. Ante la declaración, a muchos les quedó el saco y no dudaron en irse a la yugular de un compatriota que ha triunfado en el mundo de la música.

Danna Paola podría ser multada por su interpretación del himno nacional

Danna Paola interpretó el himno nacional mexicano previo a la pelea entre Saúl ‘Canelo´ Álvarez y Jermell Charlo del fin de semana pasado. Lamentablemente, el tono en el que lo hizo podría acarrearle una multa. Aunque existe una explicación técnica sobre lo que supuestamente hizo mal, en términos más mundanos, su error fue no haber mantenido el tono marcial que se requiere para cantarlo.

El Artículo 39 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece que: “Queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente con composiciones o arreglos. Asimismo, se prohíbe cantar o ejecutar el Himno Nacional con fines de lucro”.

Si es hallada culpable de alguna de las faltas, Danna Paola podría asumir ciertas amonestaciones o multas económicas.

