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Claudio Nieto, experto en fisiología deportiva: “Dos personas pueden entrenar igual y obtener resultados muy distintos”

Todas las personas son distintas y se refleja en cómo cambia el físico de cada una a pesar de entrenar de la misma manera, según explica Claudio Nieto

Claudio Nieto, experto en fisiología deportiva: “Dos personas pueden entrenar igual y obtener resultados muy distintos”

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras hay especialistas que recomiendan aspectos de la alimentación, otros ponen el foco en la manera en que cada organismo utiliza la energía y responde a los diferentes estímulos. Por eso, una misma comida o una misma rutina pueden producir efectos diferentes dependiendo de las características de cada persona. Claudio Nieto lo explica fácilmente.

Así como hay expertos que aconsejan sobre entrenar fuerza, Claudio Nieto explicó por qué dos personas pueden realizar exactamente el mismo ejercicio y obtener resultados distintos. El experto en fisiología deportiva y nutrición señaló que el esfuerzo que representa una actividad puede cambiar considerablemente de un individuo a otro.

Claudio Nieto

La razón de lo que asegura Claudio Nieto

Nieto utilizó el ejemplo de dos personas haciendo sentadillas con 60 kilos. Aunque desde fuera ambas realizan el mismo ejercicio y utilizan el mismo peso, para una puede representar una carga cómoda y para la otra estar cerca de su máximo.

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“Hacer aparentemente lo mismo no significa que el organismo esté recibiendo exactamente lo mismo”, explicó el profesor y divulgador en Mundo Deportivo. Según su explicación, el esfuerzo relativo es uno de los elementos que permite entender por qué los resultados no tienen que ser iguales.

El especialista también destacó la importancia de factores que van más allá de la hora de gimnasio. El movimiento cotidiano, el sueño, el estrés, el hambre, la actividad durante el resto del día y el gasto energético pueden variar entre personas que aparentemente siguen hábitos similares.

A esto se suman características como la genética, la edad, el sexo, la composición corporal, la historia previa de entrenamiento y la capacidad de recuperación. Nieto también señaló que las hormonas participan en procesos relacionados con el apetito, la utilización de nutrientes, la respuesta al estrés y la adaptación al ejercicio.

Conceptos y mejores frases de Claudio Nieto

Una de las principales ideas planteadas por el experto es que no todas las personas necesitan la misma cantidad de esfuerzo para alcanzar un determinado resultado. “Dos personas pueden necesitar cantidades muy distintas de esfuerzo para conseguir un resultado parecido”, afirmó.

Nieto considera que comprender esas diferencias también debería cambiar la manera en que se observan los resultados físicos de otras personas. “Entender eso también debería hacernos más prudentes cuando juzgamos el cuerpo o los resultados de los demás”, sostuvo el especialista.

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