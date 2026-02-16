VIDEO: En pleno Clausura 2026, futbolista pide matrimonio a su pareja tras terminar el partido

El amor estuvo en el aire este fin de semana en los partidos del torneo Clausura 2026 por la celebración del Día del Amor y la Amistad el 14 de febrero, una fecha que aprovechó bien el jugador Derrickson Quirós del Xelajú MC de la Primera División de Guatemala para proponer matrimonio a su novia.

Jugador pide matrimonio tras el partido de su equipo

Luego del partido entre el Xelajú MC y el Deportivo Marquense, el costarricense Derrickson Quirós permaneció en la cancha para acercarse a su novia y hacerle una propuesta de matrimonio ante los aficionados que permanecían en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, Guatemala.

Quirós se arrodilló para proponer matrimonio a su novia, quien de inmediato y sin dudarlo aceptó la propuesta dejando una escena conmovedora que fue reconocida por compañeros y aficionados que aplaudieron.

Dentro de la cancha, el Xelajú olvidó la derrota sufrida a media semana ante los Rayados de Monterrey en la Copa de Campeones de la Concacaf y se despachó con una victoria por goleada de 4-2 sobre el Deportivo Marquense.

¡DIJO QUE SI!



Al finalizar el juego de esta noche entre Xelaju MC vs Marquense, el jugador "Tico" Derrickson Quirós le pidió matrimonio a su novia en la gramilla del Estadio Mario Camposeco. pic.twitter.com/CYuDWazUBZ — Locos por Xelajú (@LocosPorXelaju) February 16, 2026

Con este triunfo, los Superchivos escalaron hasta la tercera posición de la tabla, luego de seis jornadas disputadas en el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, y se encuentran al acecho del Cobán Imperial y Municipal que ocupan los primeros puestos del campeonato.

