Clima HOY domingo 24 de mayo de 2026 para Pumas vs Cruz Azul: se pronostica lluvia para la final de vuelta

Este domingo 24 de mayo, se juega la Final de Vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Pumas y Cruz Azul se miden en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, encuentro que va a definir al campeón del certamen.

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Tras el juego de Ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, la serie se encuentra igualada sin anotaciones y ahora, los equipos se juegan todo por el todo en una Final que enfrenta a dos entrenadores mexicanos. De un lado, Efraín Juárez busca levantar la octava al frente del Club Universidad Nacional y así poder llevar un título a las vitrinas luego de 15 años. Por su parte, Joel Huiqui se encuentra al mando de La Máquina y quiere llevar la décima a La Noria.

Pronóstico del clima para la Final, Pumas vs Cruz Azul

En cuanto a los pronósticos del clima para la Final de Vuelta en Ciudad Universitaria, se tienen contempladas lluvias ligeras en la capital del país.

"Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo...", señala el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

En caso de una lluvia más intensa, los árbitros del partido podrán tomar decisiones estipuladas en el Reglamento de Seguridad para los partidos oficiales de la FMF.

"Si el Cuerpo Arbitral detiene el partido por fuertes lluvias, los Clubes deben ser enviados a los vestidores. Después de que la lluvia se detenga, debe tomarse acción inmediata para limpiar el terreno de juego. Tan pronto como el terreno de juego quede apta para jugar de nuevo, el Comisario y/o Cuerpo Arbitral deberá informar a todas las partes involucradas acerca de la reanudación del juego, de conformidad al procedimiento arriba mencionado para la reanudación del partido.

"Si terreno de juego no se encuentra en condiciones para la reanudación del partido, se deberá seguir el procedimiento mencionado en el apartado de Interrupción de Partido...", se lee en el documento.

Por otra parte, si existiera una tormenta eléctrica, el Reglamento de Seguridad de la FMF estipula que el juego se deberá detener hasta que existan las condiciones adecuadas para reanudar el encunetro.

"El Comisario/ Cuerpo Arbitral deberá detener el partido cuando se pueda contar 30 segundos o menos entre el relámpago y el trueno. Debido a que la luz viaja a una velocidad más rápida que el sonido, se puede ver un rayo antes de que el sonido de un trueno llega. Ante tal situación, todas las personas deberán buscar un resguardo apropiado".

Pumas y Cruz Azul se enfrentan en la Final de Vuelta del Clausura 2026 en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

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