Club América pierde a una de sus figuras antes de uno de los momentos más importantes del Clausura 2026

Mientras André Jardine le da minutos al jugador más barato del Club América en el plano varonil para gestionar esfuerzos y respetar la Regla de Menores, en la rama femenil la historia es distinta y las consecuencias de la sobrecarga de minutos han pasado factura en el momento menos oportuno del Clausura 2026.

Tras la victoria en el "Golden Clash" ante Tigres de la UANL, el conjunto azulcrema confirmó una noticia que nadie quería escuchar. Así como la rama femenil de América tuvo la segunda venta más cara de su historia, también tuvo incorporaciones de peso para buscar el título, como es el caso de Geyse Ferreira, quien ahora encabeza el reporte médico del club.

Geyse Ferreira, en un partido contra América|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Geyse Ferreira causa baja en el Club América: ¿Qué dice el parte médico?

El comunicado oficial de América detalla que la delantera brasileña presenta una lesión muscular en la pierna izquierda. Aunque el club no especificó el grado exacto del daño, los reportes internos sugieren que se trata de un desgarro. El tiempo de recuperación estimado varía mucho según la gravedad es leve.

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El técnico Ángel Villacampa recibió críticas de los seguidores americanistas puesto que Geyse permaneció en la cancha hasta el minuto 85 contra las Amazonas, cuando era evidente su fatiga física desde tramos anteriores del encuentro. La falta de rotaciones preventivas ha dejado al equipo sin una jugadora clave en el cierre del campeonato.

¡¡ÚLTIMO MOMENTO, CONFIRMADO!! 🇧🇷



La delantera brasileña de 27 años, Geyse Ferreira, es la nueva jugadora del Club América Femenil para el Clausura 2026. Las Águilas quieren el campeonato y han fichado a una gran jugadora con experiencia.pic.twitter.com/eXxf7zFTiz — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) January 14, 2026

¿Por qué es el momento más importante del Clausura 2026 para el Club América?

La ausencia de Ferreira llega en el tramo más crítico: el cierre de la Fase Regular, el arranque de la Liguilla y la Concachampions Femenil. Con la clasificación a la “Fiesta Grande” ya asegurada, el reto ahora es asegurar la mejor posición en la tabla del Clausura 2026 para no enfrentar a rivales directos de exigencia más alta.

El peor escenario para las Águilas sería que el desgarro sea severo, lo que dejaría a Geyse fuera de toda la fase final del torneo local. De todos modos, se cree que el cuerpo médico apostaría todas sus cartas a que la brasileña pueda estar lista para el duelo de Semifinales de la Concacaf W Champions Cup ante el Gotham, donde América necesita a esta figura.

