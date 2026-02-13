Club de Inglaterra despide a jugador por graves insultos racistas en TikTok

El Faversham Town de la South East Football League de Inglaterra (séptima división) despidió a un jugador juvenil luego de que este profiriera comentarios racista en contra de una mujer durante una transmisión en vivo en TikTok.

Faversham despide a jugador por comentarios racista

El futbolista, identificado como Logan, se encontraba con otro joven, quien podría ser jugador del Hollan and Blair de Gillingham, dentro de un automóvil y, al parecer, se encontraban inhalando una sustancia.

Los jóvenes realizaban una transmisión en vivo de TikTok que permite a usuarios en tiempo real conectarse con otros usuarios, cuando apareció una mujer negra y el jugador de Faversham comenzó a insultarla.

El jugador llama "tarta de carbón", además de decirle que "tomó demasiado sol". La mujer observa impactada, mientras que le futbolista continúa y le dice: "Jackie Chan, más bien Blackie Chan". "¿Por qué demonios se parece a ese chico? Voy a darle un puñetazo..."

El jugador concluye preguntándole a la mujer si es de Níger y al recibir respuesta negativa, le responde: "Deletra Níger con doble 'G', eso es lo que eres".

Estos comentarios tuvieron una respuesta inmediata por parte del Faversham Town FC que despidió a su jugador con caracter de inmediato y destacó su política de tolerancia cero para actos de discriminación.

"El Faversham Town FC está al tanto de un vídeo que circula en las redes sociales que contiene a uno de nuestros jugadores juveniles. Como club, al tener conocimiento de este vídeo, hemos hablado con la familia del jugador y han apoyado nuestra decisión de despedirlo con efecto inmediato", señaló el club a través de un comunicado en sus redes sociales.

“Las acciones de este jugador no fueron aceptables y, con la tolerancia cero que tenemos hacia este tipo de comportamiento, no tuvimos más remedio que expulsarlo del club”, agregó.

La policia de Kent también se encuentra investigando los hechos ante un presunto abuso racial.

