Sergio Ramos no ha logrado conseguir equipo y hoy revelaron por qué el Sevilla no lo quiso

Sergio Ramos no ha logrado conseguir equipo desde que se marchó de Rayados de Monterrey tras no querer renovar contrato al término del Torneo Apertura 2025. Después de ello, hubo rumores que lo unían a un nuevo regreso al Sevilla, pero esta opción quedó completamente descartada por un gran motivo del club.

El presidente del club, José María del Nido Carrasco, es el que está detrás de que el español no haya llegado al conjunto sevillano y ello se debe a que el exfutbolista del Real Madrid estaría interesado en comprar al club y convertirse en el nuevo dueño.

El español fue descartado para jugar su tercera etapa con el club.|Sergio Ramos

“La decisión de que Ramos no juegue en el Sevilla es mía. Yo le dije al entorno de Sergio que para mí era incompatible poder ser dueño y al mismo tiempo jugar en Sevilla”, declaró el presidente en una entrevista exclusiva para el medio español Canal Sur.

Sergio Ramos y su unión con Sevilla

El campeón del mundo tiene una unión con el Sevilla, pues fue el club donde dio sus primeros pasos como futbolista profesional, hasta que en verano de 2005 fue fichado por el Real Madrid, donde marcó una época al conquistar un sinfín de títulos.

Ramos se marchó al PSG después de su andar por el Real Madrid y volvió a casa en septiembre de 2023. Sin embargo, su estadía no fue la mejor, ya que solo permaneció en el club durante un año. Fue entonces que llegó a México con Rayados para disputar el Mundial de Clubes 2025 y 2 torneos de la Liga BBVA MX.

Por lo anterior, Sergio no llegó al conjunto de Sevilla y ahora su futuro queda en el aire a sus 39 años, y tendrá que tomar una decisión de buscar un nuevo equipo o colgar los botines y así cerrar una gran trayectoria tanto en clubes como en selección.