Turco Mohamed dio una noticia que es buenísima para todos los aficionados del Club América

Toluca y Antonio “Turco” Mohamed vivieron un 2025 de ensueño al conquistar 4 títulos, 2 de ellos de la Liga BBVA MX, que los consagró como el quinto club en lograr esta hazaña, luego de que se cambiara el formato de competencia a torneos cortos. Entre los ganadores se encuentra el América, cuyos aficionados encontraron alivio ante las declaraciones del argentino, quien nunca se cansa de ganar.

El entrenador de los Diablos Rojos dijo en una entrevista que buscarán conquistar los 2 títulos; es decir, de la Liga BBVA MX y de la Concachampions 2026, aunque confesó que le darán más prioridad al torneo internacional al conocer cuál será su rival en Octavos de Final. Por lo anterior, las Águilas no corren peligro de que les quiten el mote de tricampeones.

El argentino reveló que la prioridad de Toluca es ganar la Concachampions y no tanto la Liga BBVA MX.|Toluca FC

Mohamed dejó en claro que el objetivo número uno del conjunto escarlata es trascender internacionalmente y para ello deben ganar la Concachampions 2026 y así también conseguir su boleto para la próxima edición del Mundial de Clubes.

No obstante, “Turco” dijo que pelearán por los 2 campeonatos, por lo que no se puede descartar al equipo mexiquense de la Liga BBVA MX, ya que es un duro contendiente de coronarse en el Clausura 2026 y sumar su tercer título al hilo, tal como lo hizo el conjunto de Coapa hace algunos torneos.

Concachampions, objetivo del Toluca y de Turco Mohamed

Los Diablos Rojos terminaron con una sequía de 15 años sin título de la Liga BBVA MX y ahora buscarán revertir la mala racha en la Concachampions, torneo que no conquistan desde aquel lejano 2003 cuando derrotaron al Morelia de la mano de Ricardo “Ruca” Ferretti.

Desde entonces, Toluca suma 23 años sin conquistar dicho campeonato y en este 2026 buscarán hacerlo, por lo que tanto la directiva como el cuerpo técnico han conformado un plantel para pelear ambos torneos.

El conjunto escarlata se medirá en Octavos de Final ante San Diego FC, equipo que viene de eliminar a Pumas en la Primera Ronda. La serie empezará el 11 de marzo y el partido de vuelta será el 18 del mismo mes.