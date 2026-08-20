Call of Duty: Modern Warfare 4 prepara su Beta con descarga independiente y requisitos para PC

Activision e Infinity Ward dieron a conocer nuevos detalles de la Beta de Call of Duty: Modern Warfare 4, que incluirá por primera vez una descarga independiente de la aplicación principal de Call of Duty, además de mejoras de rendimiento en PC, requisitos técnicos y recompensas que podrán conservarse en el juego completo.

Uno de los cambios más importantes será precisamente la forma de acceder a la Beta. Los jugadores podrán descargarla como una aplicación independiente, lo que permitirá iniciar directamente el contenido de prueba desde su plataforma.

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La precarga del primer fin de semana, correspondiente al Acceso Anticipado, comenzará el 20 de agosto a las 9:00 a. m. PT para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC. Para el segundo fin de semana, cuando comenzará la Beta Abierta, la descarga previa estará disponible en todas las plataformas, incluida Nintendo Switch 2, desde el 26 de agosto a las 9:00 a. m. PT.

Antes de la apertura de servidores, Call of Duty: NEXT se transmitirá el 21 de agosto a las 10:00 a. m. hora del centro de México, con partidas, información del desarrollo y participación de creadores. La Beta abrirá sus servidores a las 12:00 p. m. de México.

En PC, los requisitos mínimos incluyen Windows 10, 12 GB de RAM, un Ryzen 5 1600 o Core i5-8400 y una Radeon RX 470, GTX 970/1060 o Intel Arc A580. Los requisitos recomendados elevan la configuración a Windows 11, 16 GB de RAM, Ryzen 5 3600 o Core i7-8700 y tarjetas como la RX 6700 XT o RTX 3060 Ti. En ambos casos será obligatorio utilizar un SSD.

También serán necesarios DirectX 12, TPM 2.0 y Secure Boot para garantizar el funcionamiento de RICOCHET Anti-Cheat.

Infinity Ward y Beenox incorporarán además Shader Preloading, que prepara los sombreadores en segundo plano para reducir esperas e interrupciones gráficas. La mayoría de las actualizaciones también podrán aplicarse en tiempo real sin reiniciar el juego.

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Finalmente, los jugadores podrán desbloquear recompensas al alcanzar los niveles 20 y 30 de la Beta, incluyendo el aspecto Dread Tiger y el proyecto de arma Beta Forged. También habrá Twitch Drops mediante las transmisiones de Call of Duty: NEXT y creadores participantes.

Call of Duty: Modern Warfare 4 llegará el 23 de octubre de 2026 a Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC y Nintendo Switch 2.