¿Cómo bajar de peso? 3 pasos para perder hasta 5 KILOS en un mes

Comienza la cuenta regresiva para el comienzo de la mejor etapa del año, misma que está llena de reuniones y fiestas que sugieren a distintas personas la posibilidad de verse bien a través de la pérdida de peso y de disminuir esos kilos que tienen de más en sus cuerpos.

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Bajar de peso se ha convertido en uno de los objetivos más importantes en este cierre de año para muchas personas, mismas que entienden que un cuerpo sano normalmente sugiere una mente sana. Por tal motivo, es preciso que conozcas cómo puedes perder hasta 5 kilos en un mes.

¿Cómo perder 5 kilos en un mes? Así puedes bajar de peso

Haz ejercicio cardiovascular: Se trata de una actividad que tiende a aumentar la frecuencia cardiaca, un hecho que deriva en la quema de calorías y en el fortalecimiento del corazón. Por tal motivo, se recomienda esta activación durante el mes en el que buscarás perder hasta 5 kilos.

El mejor entrenamiento para bajar de peso no es correr... pic.twitter.com/1N2k5vK15t — Virtud Mental. (@VirtudMental) September 20, 2026

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Toma bebidas saludables: No solo se deben eliminar las bebidas procesadas o azucaradas artificialmente, sino que también puedes aprovechar algunas como el agua, el café o el té que te ayudarán en este proceso de bajar de peso sin que realmente estés haciendo un esfuerzo considerable.

No solo se deben eliminar las bebidas procesadas o azucaradas artificialmente, sino que también puedes aprovechar algunas como el agua, el café o el té que te ayudarán en este proceso de sin que realmente estés haciendo un esfuerzo considerable. Calcula las calorías que consumes: Relacionado con el primer punto, resulta necesario tener un déficit en donde quemes más calorías de las que consumes al día, ya sea a través de la reducción de la ingesta o, bien, a través del aumento de la actividad física.

La importancia de tener un experto en salud cuidando tu evolución

Si bien la meta de bajar cinco kilos en un mes es factible, toma en cuenta que cada cuerpo es distinto y, en consecuencia, su evolución igual. Por tal motivo, se recomienda estar acompañado por un experto en la materia que sea el que te guíe y recomiende distintos métodos para obtener tu objetivo.