Comparativa Canelo Álvarez vs Christian Mbilli; ¿cuántas derrotas tienen y cuántos triunfos por KO?

¡Es oficial! Después de algunas semanas de constantes rumores respecto a la siguiente pelea de Saúl, el Canelo Álvarez, finalmente se confirmó que el boxeador mexicano volverá al ring para enfrentarse a Christian Mbilli, pugilista camerunés de solo 31 años de edad.

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Para dar un poco de contexto, vale decir que Christian Mbilli es uno de los boxeadores más importantes que existen en la actualidad gracias a contar con un récord por demás admirable. Por tal motivo, es preciso hacer una comparativa entre ambos y conocer cuándo será la próxima pelea del Canelo Álvarez.

¿Cuándo será la pelea entre el Canelo Álvarez y Christian Mbilli?

Después de muchos meses de ausencia por una lesión que requirió una cirugía, Saúl, el Canelo Álvarez volverá al ring para enfrentarse a Christian Mbilli el próximo sábado 12 de septiembre en Arabia Saudita, esto como parte de sus deseos por seguir la tradición de pelear en el mes más patrio de todos.

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¿Cuáles son los números del Canelo Álvarez y Christian Mbilli?

A lo largo de su carrera como boxeador profesional, el Canelo Álvarez ha tenido la fortuna de disputar un total de 68 combates, mismos en donde suma 63 triunfos por dos empates y únicamente tres derrotas, aunque dos de ellas se dieron en los últimos cuatro años ante Dmitry Bivol y Terence Crawford.

Del otro lado de la moneda se encuentra Christian Mbilli, quien con 31 años de edad ha tenido la oportunidad de disputar 30 peleas como profesional. De estas, el africano suma 29 triunfos y un empate, por lo que se mantiene invicto; sin embargo, su última batalla fue precisamente el empate ante Lester Martínez en septiembre pasado.

Un punto a detallar es que, a diferencia de lo que ocurre con el mexicano, los rivales de Mbilli no son reconocidos a nivel mundial, por lo que no tienen el impacto que se esperaba; a pesar de ello, 24 de sus triunfos han sido por la vía del nocaut. Por su parte, el Canelo Álvarez acumula 39 triunfos por la vía del cloroformo, lo cual habla de un combate por demás reñido entre ambos.