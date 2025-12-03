Las plantillas más valiosas que podrían enfrentar los equipos mexicanos en la Concachampions 2026

La Copa de Campeones de la CONCACAF 2026 ya cuenta con los 27 clubes confirmados que buscarán el título en esta edición. Por el lado de México, son seis los equipos clasificados: América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Toluca y Pumas. La Liga BBVA MX es la más ganadora de este torneo, pero deberá enfrentar a equipos muy poderosos, sobre todo de la MLS, y estos son los que tienen las plantillas más caras.

Las plantillas más caras de la Concachampions 2026 y que México debe enfrentar

Inter Miami (MLS)

Inter Miami es el equipo más caro que la Liga BBVA MX deberá enfrentar en un hipotético cruce. Según Transfermarkt, el equipo de Florida está valorado en 77 millones de euros y entre sus jugadores más valiosos se encuentran Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Mateo Silvetti, todos argentinos. Lograron la clasificación por ser subcampeones de la Leagues Cup 2025 , torneo que brinda tres cupos para la Concachampions.

Instagram Inter Miami / @intermiamicf

Los Ángeles FC (MLS)

Una vez definida la final de la MLS entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps, LAFC clasificará a la primera ronda de la Concachampions 2026 como el último equipo del futbol estadounidense. Su plantilla está tasada en 66 millones de euros y entre sus futbolistas con precio más elevado se encuentran Heung-min Son, Denis Bouanga e Igor Jesus.

FC Cincinnati (MLS)

El plantel de Cincinnati es el tercer más caro de toda la MLS. De acuerdo a la fuente mencionada, tiene un valor de mercado de 65 millones de euros. Sus jugadores más valiosos son Evander, Kévin Denkey y Luca Orellano. Lograron clasificar a la Concachampions 2026 por desempeño en temporada regular durante el torneo estadounidense.

Vancouver Whitecaps (MLS)

Si bien hay otros equipos estadounidenses por encima de él, es el club canadiense con mayor valor de mercado dentro de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026. Su plantilla está tasada en 53 millones de euros y cuenta con jugadores valiosos como Thomas Müller, Ryan Gauld y Brian White. Clasificó al torneo por desempeño en la temporada regular, aunque podría ingresar a los octavos de final de forma directa si logra ser campeón de la MLS.

El calendario oficial de la Concachampions 2026

Según el anuncio de CONCACAF, el calendario del torneo será de la siguiente manera. La primera ronda se jugará entre el 3 y el 26 de febrero. Los octavos de final comenzarán con los duelos de ida del 10 al 12 de marzo y los de vuelta del 17 al 19 del mismo mes. Ya en abril se disputarán los cuartos de final, con partidos del 7 al 9 en la ida y una semana más tarde la vuelta.

Las semifinales del torneo se llevarán a cabo entre el 28 y el 30 de abril, mientras que los encuentros de vuelta serán del 5 al 7 de mayo. Finalmente, el título se definirá el día 30 de mayo, fecha que servirá como antesala al inicio de la Copa del Mundo.