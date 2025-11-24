¡HACE HISTORIA! La nueva marca que acaba de conseguir Lionel Messi con el Inter Miami

Inter Miami cerró con autoridad su participación en la serie de playoffs al imponerse 4-0 sobre FC Cincinnati en la semifinal de la Conferencia Este, partido jugado en el TQL Stadium de Cincinnati. Con un estadio lleno y un control del juego que se acentuó en la segunda mitad, los visitantes lograron una victoria amplia que les permite avanzar a la final de conferencia.

La figura de la noche fue una vez más Lionel Messi, quien marcó el primer tanto del partido y repartió tres asistencias, participando directamente en las cuatro anotaciones; su rendimiento elevó aún más su impacto en los playoffs y quedó como uno de los grandes protagonistas individuales del encuentro. Además, Tadeo Allende firmó un doblete y el joven Mateo Silvetti aportó tanto con gol como con asistencia, complementando el poderío ofensivo de Miami.

Messi en modo asistidor

El desarrollo del juego dejó un primer tiempo parejo donde Inter Miami tomó ventaja a los 19 minutos con un cabezazo de Messi tras una asistencia de Silvetti. En el complemento, Miami sentenció el choque con goles entre los minutos 57 y 74: primero Silvetti aumentó la diferencia y luego Allende anotó en dos ocasiones, ambas tras pases determinantes de Messi. La combinación de experiencia y descaro juvenil resultó letal para la defensa local.

La victoria tiene un peso histórico, ya que Inter Miami avanzó por primera vez a la final de la Conferencia Este en su historia, un hito para la franquicia que confirma su crecimiento competitivo en los últimos años y su ambición por pelear por el título de la MLS . El rendimiento de Messi en este partido y en la postemporada en general ha sido señalado como determinante para el impulso del equipo hacia instancias definitivas.

¿Quién es el próximo rival de Messi y el Inter Miami?

Con el 4-0 consumado, Miami se enfrentará al New York City FC en busca de convertirse en el monarca de la Conferencia Este, mientras que FC Cincinnati ve interrumpida una campaña en la que fue uno de los contendientes más regulares de la temporada. Ambos clubes ya empiezan a planear sus siguientes pasos: los de Florida para seguir su sueño del título, y Cincinnati para analizar y reforzar su proyecto de cara al próximo curso.

