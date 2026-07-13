CONFIRMADO: Los partidos que disputará Pumas en julio de 2026

De cara al arranque del torneo Apertura 2026, el conjunto universitario tendrá un inicio de calendario complicado, ahora de la mano de su nuevo entrenador Esteban Solari y de sus grandes refuerzos.

Tras la salida de Efraín Juárez sin declaración alguna y luego de quedar subcampeones del Clausura 2026 tras caer ante Cruz Azul, Pumas sufrió una gran reestructuración. La directiva confió en el trabajo hecho por su exfutbolista, Esteban Solari, quien después de llevar a los Tuzos del Pachuca a las semifinales del torneo anterior, regresa a Cantera asumiendo el máximo cargo en el banquillo.

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Para encarar este torneo, el equipo se ha fortalecido con las llegadas de Sebastián Córdova, Christian "Chicote" Calderón y Víctor Arteaga, además de la incorporación al primer equipo del canterano Julio César Junior (hijo del "Cata" Domínguez). Con este plantel, el conjunto dirigido por Solari afina los últimos detalles para su presentación en la Liga MX.

Cabe destacar que los universitarios ya tuvieron su primer descalabro bajo el mando de Solari durante el Pumas Fest, donde cayeron 1-0 frente al América de Cali en Ciudad Universitaria tras un error en la defensa. Ahora, el objetivo principal es reponerse e iniciar con el pie derecho en la liga.

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¿Qué partidos jugará Pumas en julio de 2026?

Los universitarios debutarán en el Apertura 2026 frente a Pachuca el próximo sábado 18 de julio en la cancha de Ciudad Universitaria a las 17:00 horas.

Su segundo compromiso en el balompié nacional será en calidad de visitante contra el Toluca, midiéndose en el Estadio Nemesio Diez el martes 21 de julio a las 21:00 horas.

Finalmente, cerrarán la actividad del mes recibiendo a FC Juárez de nueva cuenta en el Olímpico Universitario, el 31 de julio a las 20:00 horas justa antes de emprender el viaje a Estados Unidos para disputar la Leagues Cup.



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