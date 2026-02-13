El portero que Javier Aguirre no puede ignorar en México para la Copa Mundial de la FIFA 2026: es buenísimo

Hay más de una nueva amenaza para Luis Ángel Malagón y Tala Rangel en la Selección Nacional de México. Pues hay varios porteros que están teniendo buenas actuaciones en sus respectivos equipos. Pero precisamente uno de ellos no puede ser ignorado por Javier Aguirre pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026 a disputarse en Norteamérica. ¿Lo citará?

Mientras hay más de 10 futbolistas que eligieron representar a otra selección que no es la de México, esto mismo podría llegar a pasar con Emmanuel Ochoa, el portero que el “Vasco” Aguirre no puede ignorar por lo bueno que es. El arquero de Cruz Azul nació en California, Estados Unidos, pero tiene ascendencia mexicana y hoy representa al combinado azteca.

Emmanuel Ochoa, el portero de México que es buenísimo y podría jugar en Estados Unidos

El guardametas de Cruz Azul ha representado a los Estados Unidos en las categorías sub-14 y sub-15. A partir de sus 16 años comenzó a jugar para México, pero aún puede representar a cualquiera de los dos países en la Mayor. Siendo de los mejores prospectos del continente, muchos creen que el entrenador de la Selección Nacional debería prestarle atención y darle lugar.

TE PUEDE INTERESAR:



De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, Ochoa disputó 14 partidos con la Selección Mexicana Sub-20, siendo titular en el Mundial de esa categoría. Por ese motivo, muchos piensan que ya debería haber sido convocado para evitar que termine atajando para Estados Unidos. El Mundial 2026 parece lejano para él, pero podría ser una buena opción.

Emmanuel Ochoa se recuperó de su lesión y estará en la Liguilla con Cruz Azul|Crédito: @Cruz Azul / X

Cabe destacar que, con 20 años, Ochoa promete mucho. Algunos países acostumbran a llevar a un guardametas joven como tercer portero a la Copa del Mundo, para darles rodaje y que sientan lo que es estar en una competencia de tal calibre. Por lo pronto, parece difícil que el Vasco Aguirre convoque a Emmanuel al Mundial.

Así juega Emmanuel Ochoa, el portero que Javier Aguirre no citaría al Mundial

Ochoa está siendo una pieza clave para Cruz Azul, pues La Máquina encontró en él un enorme prospecto en el arco. Entre sus estadísticas más importantes, se destaca su capacidad de juego de pies. Ante Vancouver FC fue importante con sus pases. Según Julio Rodríguez, Emmanuel acertó el 95% de sus entregas (36 de 38) y completó 9 de 10 envíos en largo.

Sería clave que lo tengan en cuenta para la Selección Mexicana en el corto plazo. Además, tiene buena estatura y ya representó al país azteca en el Mundial U20. Sin dudas, Emmanuel Ochoa es un portero para no dejar ir.