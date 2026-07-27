OFICIAL: TV Azteca transmitirá a Pumas en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Pumas afrontará una nueva prueba en el Apertura 2026 cuando visite a FC Juárez en la Jornada 3 del campeonato. Después de conseguir una valiosa remontada frente a Toluca en la fecha anterior, el conjunto universitario buscará sumar su segunda victoria consecutiva y seguir escalando posiciones en la tabla general.

El cuadro auriazul llega con un mejor panorama tras dejar atrás el tropiezo de la primera jornada. El triunfo en el Estadio Nemesio Diez fortaleció la confianza del plantel y confirmó que el equipo tiene capacidad para competir ante cualquier rival. Ahora, el reto será mantener ese nivel lejos de Ciudad Universitaria, donde intentarán demostrar que pueden ser protagonistas tanto de local como de visitante.

Una visita complicada para los universitarios

Enfrente estará FC Juárez, un equipo que suele hacerse fuerte en casa y que intentará aprovechar el respaldo de su afición para frenar el buen momento de Pumas. Los Bravos buscarán imponer condiciones desde el arranque y sumar un resultado positivo que les permita mantenerse en la pelea durante las primeras jornadas del torneo.

¿Cómo llega Juárez y Pumas?

Por su parte, los Bravos de Juárez están neceesitados de una victoria tras dos derrotas en las primeras dos jornadas del Apertura 2026, son los últimos de la Tabla General y tienen una diferencia de -2 goles. Pumas se encuentra en la posición número 12 y esta jornada representa una gran oportunidad para posicionarse en un mejor lugar de la Tabla General.

¿Dónde se transmitirá el partido?

El partido entre Juárez y Pumas está programado para disputarse el próximo viernes 31 de julio y se jugará en punto de las 21:00 hrs y se podrán seguir todos los detalles a través de Azteca 7, streaming web, app Azteca Deportes.

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