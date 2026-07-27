OFICIAL: El Cruz Azul vs Atlante de la jornada 3 se jugará a las 9 am

¡OFICIAL! Se ha confirmado que el enfrentamiento entre Cruz Azul y el Atlante, correspondiente a la jornada 3 del torneo de la categoria Sub-21, se disputara en el horario matutino de las 9:00 am. Este duelo promete emociones intensas dentro de las divisiones inferiores del futbol mexicano, donde ambos conjuntos buscan afianzar su funcionamiento tactico y escalar posiciones de manera contundente en el certamen.

¿Cómo llegan al duelo de la jornada 3 Cruz Azul y ATlante?

Por un lado, el cuadro celeste se encuentra posicionado en la sexta casilla de la clasificacion general con un total de 4 unidades, producto de dos empates en sus primeras presentaciones y manteniendo una postura solida en la parte alta de la tabla. La Maquina necesita sumar de a tres en casa para no perderle la pista a los lideres del torneo y confirmar el buen trabajo formativo de su plantilla.

Por otro lado, el conjunto de los Potros de Hierro del Atlante se ubica momentaneamente en la decimoquinta posicion de la tabla general con 1 punto, tras registrar un empate y una derrota en el arranque del campeonato. A pesar de encontrarse en la zona baja, los azulgranas han mostrado argumentos competitivos importantes que intentaran reflejar en la cancha madrugadora para dar la campanada como visitantes, sumar unidades valiosas que les permitan abandonar los puestos rezagados y enderezar el rumbo en este competitivo torneo Sub-21.

En la jornada 4 Atlante recibirá a los Diablos Rojos del Toluca y por su parte, La Máquina de Cruz Azul visitará Tijuana para enfrentar a los Xolos

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