CONFIRMADO: El histórico jugador que dirigiría a Francia tras la Copa Mundial de la FIFA 2026

Tras su salida del Real Madrid en 2021, el nombre de Zinedine Zidane se ha mantenido ligado a múltiples rumores sobre su regreso a los banquillos. Sin embargo, el estratega francés decidió tomar distancia del entorno mediático y mantenerse fuera del futbol profesional, descartando distintas propuestas mientras aguardaba una oportunidad alineada con sus aspiraciones deportivas.

Ese escenario podría cambiar una vez concluya la Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, ya existe un acuerdo verbal entre Zidane y la Federación Francesa de Futbol para que el exentrenador merengue asuma como seleccionador nacional tras la próxima justa mundialista, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La llegada de Zidane marcaría el cierre del exitoso ciclo de Didier Deschamps al frente de la Selección de Francia, quien dejaría el cargo después de 14 años en el puesto. Aunque el cambio no será inmediato, la federación ya trabaja en una transición estructurada que permita sostener el nivel competitivo del equipo en el mediano plazo.

Con experiencia en la gestión de vestuarios de alto perfil y un destacado palmarés a nivel de clubes, Zidane se perfila como el encargado de liderar la siguiente etapa del combinado galo, en una generación que tiene como uno de sus referentes a Kylian Mbappé y que apunta a mantenerse como protagonista en los torneos internacionales venideros.

Francia prepara una transición sin grandes cambios

Al asegurar desde ahora a su próximo seleccionador, la federación busca evitar rumores durante la preparación rumbo al Mundial y facilitar un cambio ordenado en el banquillo, manteniendo la estabilidad del grupo y la continuidad del proyecto.

Para Zinedine Zidane, esta representa una gran oportunidad para consolidarse entre los mejores entrenadores de la historia, respaldado por un historial ganador que avala su trayectoria en el balompié europeo.

