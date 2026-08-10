ÚLTIMA HORA: Confirman al entrenador de la Selección Mexicana para el próximo Mundial

La Selección Mexicana Sub 20 consiguió su pase a la Copa Mundial de la FIFA de la categoría que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán el próximo año, tras conquistar el Premundial de la Concacaf al vencer a su similar de Estados Unidos este domingo 9 de agosto por 2-0 en la cancha del Estadio Azteca.

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¿Quién dirigirá a la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027?

La Selección Mexicana consiguió su pase para el Mundial Sub 20, pero también para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que la dirección técnica tendrá que dividirse para poder cubrir de manera exitosa ambos torneos.

Andrés Lillini, director de Selecciones Mexicanas inferiores, ratificó a Alex Diego, entrenador que conquistó el título del Premundial de la Concacaf, como el encargado de dirigir a México en la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027

Por su parte, Eduardo Arce tomará las riendas del cuadro Azteca en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en donde buscará una nueva medalla para el seleccionado nacional.

Alex Diego Head coach of Mexico during the match between Mexico (Mexican National team) vs (and) Antigua and Barbuda as part 2026 CONCACAF Under-20 Championship - Group B at Cuauhtemoc Stadium, on July 24, 2026 in Puebla, Mexico.|Jafet Moz/Jafet Moz

Cabe señalar que Arce fue el director técnico de la Selección Mexicana Sub 23 que se colgó la plata en el torneo de futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

En cuanto a la Selección Mayor que buscará su pase a la Copa Mundial de la FIFA 2030, el mando se queda en las manos de Rafael Marquez quien tomó las riendas del equipo tras la salida de Javier Aguirre.

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