La conmovedora despedida de Sven-Göran Eriksson antes de morir

Las conmovedoras palabras del técnico sueco Sven-Göran Eriksson como despedida luego de que su muerte se acerca.

Después de que en enero de este año le diagnosticaran cáncer de páncreas en fase terminal y sus esperanzas de vida no eran más de un año, el que fue técnico de la Selección Mexicana asegura que se encuentra satisfecho por lo que hizo en su vida.

“Hasta ahora soy un hombre sano y enfermo; decir que no tengo miedo a morir, supongo, es mentira; a veces se me pasa por la cabeza, pero trato de no pensar en ello”.

Te podría interesar: El legado de Manuel Neuer: Un ícono del fútbol alemán

¿Influirá que Javier Aguirre y Rafael Márquez vivan fuera de México? | Summer Show



El relato de Eriksson es parte de un documental para Amazon Prime Video, donde habla de lo que sintió después de conocer la enfermedad que lo llevará a la muerte: “La vida también se trata de la muerte, tienes que aprender a aceptarla. Con suerte, al final, la gente dirá: Sí, era un buen hombre, pero no todo el mundo dirá eso. Tuve una buena vida”.

“Cuídense y cuiden su vida. ¡Y vívanla! Adiós”: Sven-Göran Eriksson



El sueco manda un conmovedor mensaje antes de morir a causa de la enfermedad terminal: “No se arrepientan; sonrían. Gracias por todo, entrenadores, jugadores y público. Ha sido fantástico. Cuídense y cuiden su vida. ¡Y vívanla! Adiós”

Te podría interesar: Nottingham Forest ofrece una MILLONARIA oferta por Santiago Giménez

“Los médicos no saben desde cuándo estoy así; puede ser un mes o un año. Ahora puedes engañar a tu cerebro, ver lo positivo de las cosas y no dejarte llevar por la adversidad, porque ésta es, por supuesto, la mayor adversidad a la que me he enfrentado, pero puedo hacer algo bueno con ello”, adjuntó Eriksson, quien desea descansar en su tierra natal hasta sus últimos instantes.

“La vida no es 100%. He tenido inyecciones durante muchos meses, ahora los médicos cambian a pastillas. Hay muchos efectos grandes en la garganta y la nariz, pero eso es parte de ello y puedo vivir con eso. Sé que la vida no durará para siempre. Pero estoy bien”, apuntó el ex entrenador de la Selección de Inglaterra y del equipo del Manchester City, entre otros.