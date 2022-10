Conoce la cartelera completa de la Triplemanía XXX

Una cartelera de alto calibre fue la que diseñó Lucha Libre AAA, para celebrar sus 30 años de actividades, enmarcándola dentro de la Triplemanía XXX, la cual se celebrará este sábado 15 de octubre y que podrías ver GRATIS por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, justo al terminar Box Azteca.

La transmisión de la Triplemanía por Lucha Azteca, tendrá los grandes momentos de la noche, con contiendas en la que el megacampeonato cambiará de manos; una cabellera caerá en la Arena Ciudad de México y donde también una máscara pasará al cementerio de incógnitas.

Este es el cartel de la Triplemanía XXX

-Máscara vs Máscara: Pentagón Jr. vs Villano IV

-Lucha megacampeonato: Fénix vs Hijo del Vikingo

-Cabellera vs cabellera: Pagano vs Cibernético

-Lucha reina de reinas: Taya vs Kamille

-Lucha campeonatos de tercias: Sansón, Cuatrero y Forastero vs Psyho Clown, Laredo Kid y Bandido vs Johnny Caballero, Brian Cage y Sam Adonis

-Lucha retadores campeonatos de parejas: Dragón Lee y Dralístico vs Myzteziz Jr y Komander vs Látigo y Toxin vs Arez y Willie Mack

-Copa Triplemanía: Microman, Chessman, Taurus, Sexy Star, Niño Hamburguesa, Mr. Iguana, Lady Shani , Flip Gordon, Diva Salvaje, Jessy Ventura, Aerostar, La hiedra, más algunas sorpresas:

-Lucha inicial del Universo Marvel

Sobre la lucha de apuestas Villano IV vs Pentagón Jr.

En Triplemanía XXX, sin empate y sin indulto, se celebrará una lucha entre el experimentado Villano IV y el internacional Pentagón Jr. lucha que se originó, tras la caída de ambos estetas durante las primeras dos paradas de la Ruleta de la Muerte.

En rueda de prensa, tanto Villano como Pentagón Jr. se mostraron un cierto respeto, aunque no perdieron la oportunidad para manifestar su intención de salir avantes, mientras cada uno advertía de sus facultades y de cómo podrían salir con la mano en alto.

Penta echa mano de su juventud, fuerza y de una serie de consejos que hace años Villano IV le dio, cuando comenzaba el Zero Miedo a figurar en el ambiente de la lucha libre. En contraparte, el Pantera Rosa ha sostenido que en esas conversaciones, nunca le dio toda la información, por lo que hay temas reservados.

Villano además acota que Penta, nunca en su vida ha tenido contiendas como las que él ha dado, por lo que no duda que podría ganar con todos los años que le respaldan.

¿Dónde ver Triplemanía XXX este 15 de octubre?

La Triplemanía 30, se celebrará este 15 de octubre en la Arena Ciudad de México, y la podrás seguir la transmisión GRATIS por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

Los detalles, acciones destacadas y resultados, los podrás ver por las redes de Lucha Azteca AAA.