El aporte del Tuca y Javier Aguirre en el título de Efraín Juárez

Hace casi dos años, una llamada cambió por completo los planes de Efraín Juárez Valdéz. El campeón del mundo Sub 17 y mundialista en Sudáfrica 2010 con la Selección Mexicana se encontraba en Noruega jugando para el Vålerenga Fotball de aquel país y tenía pensado extender su carrera por algunos años más, incluso había platicado con gente de la directiva de Pumas para explorar la posibilidad de regresar a la institución con la que debutó. Sin embargo el entrenador noruego Ronny Deila, a quien conoció en el Vålerenga precisamente, le ofreció ser su auxiliar en el New York City FC y todo se modificó.

El consejo de Aguirre y Ferretti

Efraín decidió aceptar la invitación, pero aún así recurrió a dos entrenadores llenos de experiencia que lo dirigieron en el pasado: Javier Aguirre, con quien trabajó en el Zaragoza de España y la Selección Nacional, así como Ricardo el “Tuca” Ferretti, estratega con el que se proclamó campeón en México con los Pumas para escuchar su consejo.

“Me atreví a marcarles, a explicarles mi situación y los dos coincidieron en que era una decisión correcta, que si se me presentaba (oportunidad) uno o dos años después era porque un mexicano me iba a invitar, no un noruego, era en lo que hacía mucho hincapié, más Javier, me decía: ‘yo conozco el futbol europeo, un europeo que lleve a un mexicano es complicadísimo, es muy difícil, no es que no confíen, ellos llevan a gente que conocen, que son de su misma raza, de su misma cultura y el tipo te está invitando tienes que ir, tienes que ir’ y los dos me recomendaban lo mismo”, compartió “Efra” en una videollamada con Azteca Deportes.

“Siempre es bueno retroalimentarse y escuchar gente con experiencia, con ese camino recorrido y los dos me recomendaban lo mismo”, añadió.

Exclusiva con Efraín Juárez, campeón de la MLS

Efraín se mantiene en comunicación con el Vasco y el Tuca

Aunque no son tan constantes por las apretadas agendas de todos, las pláticas con el “Tuca” y el “Vasco” han continuado durante la etapa de Efraín en Nueva York. Curiosamente, casi dos años después de que Aguirre le recomendara tomar el puesto, en la llamada más reciente entre ambos, Juárez acababa de proclamarse campeón de la MLS con el NYCFC.

“Contento, muy contento”, se encontraba Javier Aguirre por dicho título, de acuerdo con las palabras del propio exjugador.

Efraín también recuerda que aquella charla fue impulsada por el estratega del cuadro neoyorquino Ronny Deila.

“Habló mucho con el técnico, con Ronny, de eso, de ellos, de todo el futbol mexicano, de cómo es la cultura del futbol en México, la idiosincrasia del jugador, no solo mexicano, latino y él tiene muchas ganas de aprender eso, de entender eso y me decía: ‘márcale, márcale a Javier porque quiero hablar con él’. Yo le decía: quiero ir a verte, queremos ir a platicar. A la postre todo eso te alimenta para seguir desarrollándote y creciendo”, sentenció el auxiliar campeón del futbol estadounidense.