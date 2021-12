El entrenador mexicano que recibió las llaves de Nueva York

Son las cinco de la tarde en Nueva York y a través de una ventana se alcanza a ver que la luz se ha ido. “Aquí oscurece a las 4 - 4:30 (PM)”, menciona Efraín Juárez sin sorpresa alguna. Para él, la temprana aparición de la luna es algo ya tan cotidiano como el tener que llevar a sus hijos en metro a la escuela por el tráfico imposible.

En apenas dos años, el exfutbolista mexicano se ha acostumbrado a las peculiaridades de la vida neoyorquina, pero no es eso lo que le ha permitido ganar las llaves de la ciudad, sino el título obtenido recientemente en la MLS con el New York City FC, equipo en el que trabaja como auxiliar técnico del entrenador noruego Ronny Deila.

“Un tipo de la Colonia Roma, que siempre soñó, que jugaba con sus amigos en la cuadra, hace tres, cuatro días, le estaba dando el alcalde de Nueva York (Bill de Blasio) las llaves de N.Y., imagínate”, dijo asombrado en una videollamada con Azteca Deportes.

No obstante, la historia de “Efra” en La Gran Manzana no siempre ha sido una alegre obra de Broadway, también ha tenido momentos de turbulencia. Basta recordar que poco antes de los Playoffs, el NYCFC ligó seis partidos sin ganar.

“En algún momento podíamos perder el trabajo”, recuerda el campeón mundial Sub 17 en Perú 2005.

Un gol del islandés Guðmundur Þórarinsson en el último minuto con el que empataron de visita frente al Atlanta United del también mexicano y amigo de Efraín, Gonzalo Pineda, “fue el parteaguas para que el equipo arrancara”.

De ahí en adelante, los neoyorquinos no volvieron a perder y terminaron llevándose la MLS CUP venciendo en tanda de penales al Portland Timbers.

Las lágrimas del festejo

Minutos después de la consagración, el festejo de Efraín llorando con el técnico Deila, ya era noticia.

“En ese momento cuando meten el penal liberas muchas emociones que traías apretadas y dices: todo el sacrificio que se pudo hacer, el dejar mi carrera que no es fácil, que podía seguir jugando y que la culminación se dé con un campeonato y que todo valió la pena, todo, todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo, todas esas noches de no poder dormir, todas esas noches de trabajo, todo ese conjunto cuando dices valió la pena es ahí cuando yo me suelto a llorar”, contó.

“Aparte lo veo a él (Deila). Cuando voy a abrazarlo me decía: ‘lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, mucha gente no creyó'. Él llorando, se me salían las lágrimas. En ese abrazo se resume todo lo que fue este año”, agregó.

El campeonato no fue lo único que llenó de satisfacción a Efraín, sino también el título de goleo conseguido por el argentino Valentín “Taty” Castellanos, ya que a pesar de haber sido defensa durante su carrera como jugador, una de las responsabilidades que le asignó Ronny Deila fue entrenar a los delanteros.

“Yo le decía: ‘yo tengo que trabajar con los defensas, yo soy defensa’ y entonces me respondía: ‘no, tú tienes que trabajar con los delanteros porque exactamente, eres defensa, entonces sabes perfectamente qué movimientos le duelen a los defensas’. Si me hubieran contado esta película, yo nunca la hubiera creído y hoy, mira, sigo soñando, sigo soñando despierto”, compartió el también mundialista con la Selección Mexicana en Sudáfrica 2010.

Exclusiva con Efraín Juárez, campeón de la MLS

Después de tres años en el extranjero, “Efra” no tiene problema en reconocer que uno de esos sueños es regresar a México para dirigir algún equipo.

“El día que regrese lo haré con mucho orgullo y con mucho anhelo y con mucho deseo, porque sueño, sueño con regresar, sueño con poder dirigir en México y no te digo a 20 años, a lo mejor en seis meses, a lo mejor en un año, no pasa nada porque es parte de la vida. Tenemos dos hijos, mi mujer agarra a uno, yo agarro al otro, un backpack y ya está, vámonos, a ver a dónde sale”, expresó.

“Hoy por el momento estoy muy tranquilo, muy ilusionado, he recibido llamadas de un par de clubes para saber mi situación, de México un club en específico, aquí en la MLS, otro club de la MLS, esa era una llamada más para conocernos, nada tan concreto, pero no tengo prisa, se dará cuando se tenga que dar”, agregó.

Por lo pronto Efraín Juárez ya se encuentra preparando el siguiente año con el NYCFC, a la espera de la siguiente temporada de la MLS que arranca en febrero, la próxima Concachampions y más viajes en metro con sus hijos.