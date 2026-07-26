La convocatoria oficial de la Selección Mexicana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La Selección Mexicana Sub 23 se prepara para su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en donde buscará consumar una nueva conquista y regresar a nuestro país con medalla de oro en un certamen en donde luce como uno de los favoritos.

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La convocatoria de la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El conjunto Azteca está instalado en el Grupo A del torneo de futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 junto con Guatemala, República Dominicana y Venezuela y el objetivo será conquistar la octava medalla de oro en la justa.

La Selección Mexicana debutará este 30 de julio cuando se enfrente a su similar de Venezuela. El sábado 1 de agosto se enfrentará a los anfitriones Santo Domingo y cerrará su participación en la fase de Grupos el 3 de agosto ante Guatemala.

México se ha armado con un plantel de 20 elementos exclusivamente con jugadores de la Liga BBVA MX y la Liga de Expansión y una base de elementos de Cruz Azul, bajo la dirección técnica de Eduardo Arce.

¡Se viene una nueva oportunidad de alentar a México, Incondicionales! 🇲🇽



La #Sub23 disputará los Juegos Centroamericanos y del Caribe muy pronto. 🔜 🇩🇴 ¡Que se sienta el apoyo para ellos! 💚🤍❤️#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/6sjE8Dfqf5 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 21, 2026

PORTEROS

E. Ochoa – Cruz Azul

C. Camacho – Pachuca

DEFENSAS

J. Velázquez – Cruz Azul

S. Cervantes – Dorados

E. López – Juárez

C. Soldati – Chivas

D. Ochoa – Necaxa

R. Pachuca – Puebla

MEDIOS

O. Vázquez – Atlante

D. Valdéz – Cruz Azul

A. Castro – Cruz Azul

B. Parra – Querétaro

G. García – Chivas

J. Uribe – Chivas

I. Tello – Necaxa

M. Fava – Pachuca

B. Tellez - Tapatío

DELANTEROS

J. Moxica – Atlante

M. Levy – Cruz Azul

T. Jiménez – Santos

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