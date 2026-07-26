La convocatoria oficial de la Selección Mexicana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
La Selección Mexicana buscará conquistar una nueva medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
La Selección Mexicana Sub 23 se prepara para su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en donde buscará consumar una nueva conquista y regresar a nuestro país con medalla de oro en un certamen en donde luce como uno de los favoritos.
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La convocatoria de la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
El conjunto Azteca está instalado en el Grupo A del torneo de futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 junto con Guatemala, República Dominicana y Venezuela y el objetivo será conquistar la octava medalla de oro en la justa.
La Selección Mexicana debutará este 30 de julio cuando se enfrente a su similar de Venezuela. El sábado 1 de agosto se enfrentará a los anfitriones Santo Domingo y cerrará su participación en la fase de Grupos el 3 de agosto ante Guatemala.
México se ha armado con un plantel de 20 elementos exclusivamente con jugadores de la Liga BBVA MX y la Liga de Expansión y una base de elementos de Cruz Azul, bajo la dirección técnica de Eduardo Arce.
¡Se viene una nueva oportunidad de alentar a México, Incondicionales! 🇲🇽— Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 21, 2026
La #Sub23 disputará los Juegos Centroamericanos y del Caribe muy pronto. 🔜 🇩🇴 ¡Que se sienta el apoyo para ellos! 💚🤍❤️#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/6sjE8Dfqf5
PORTEROS
- E. Ochoa – Cruz Azul
- C. Camacho – Pachuca
DEFENSAS
- J. Velázquez – Cruz Azul
- S. Cervantes – Dorados
- E. López – Juárez
- C. Soldati – Chivas
- D. Ochoa – Necaxa
- R. Pachuca – Puebla
MEDIOS
- O. Vázquez – Atlante
- D. Valdéz – Cruz Azul
- A. Castro – Cruz Azul
- B. Parra – Querétaro
- G. García – Chivas
- J. Uribe – Chivas
- I. Tello – Necaxa
- M. Fava – Pachuca
- B. Tellez - Tapatío
DELANTEROS
- J. Moxica – Atlante
- M. Levy – Cruz Azul
- T. Jiménez – Santos
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