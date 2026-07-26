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La convocatoria oficial de la Selección Mexicana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La Selección Mexicana buscará conquistar una nueva medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Selección Mexicana sub-23

Escrito por: Francisco Fernández

La Selección Mexicana Sub 23 se prepara para su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en donde buscará consumar una nueva conquista y regresar a nuestro país con medalla de oro en un certamen en donde luce como uno de los favoritos.

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La convocatoria de la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El conjunto Azteca está instalado en el Grupo A del torneo de futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 junto con Guatemala, República Dominicana y Venezuela y el objetivo será conquistar la octava medalla de oro en la justa.

La Selección Mexicana debutará este 30 de julio cuando se enfrente a su similar de Venezuela. El sábado 1 de agosto se enfrentará a los anfitriones Santo Domingo y cerrará su participación en la fase de Grupos el 3 de agosto ante Guatemala.

México se ha armado con un plantel de 20 elementos exclusivamente con jugadores de la Liga BBVA MX y la Liga de Expansión y una base de elementos de Cruz Azul, bajo la dirección técnica de Eduardo Arce.

PORTEROS

  • E. Ochoa – Cruz Azul
  • C. Camacho – Pachuca

DEFENSAS

  • J. Velázquez – Cruz Azul
  • S. Cervantes – Dorados
  • E. López – Juárez
  • C. Soldati – Chivas
  • D. Ochoa – Necaxa
  • R. Pachuca – Puebla

MEDIOS

  • O. Vázquez – Atlante
  • D. Valdéz – Cruz Azul
  • A. Castro – Cruz Azul
  • B. Parra – Querétaro
  • G. García – Chivas
  • J. Uribe – Chivas
  • I. Tello – Necaxa
  • M. Fava – Pachuca
  • B. Tellez - Tapatío

DELANTEROS

  • J. Moxica – Atlante
  • M. Levy – Cruz Azul
  • T. Jiménez – Santos

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