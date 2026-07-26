¡HISTÓRICO! Isaac del Toro concluye el Tour de France en el tercer lugar de la clasificación general

Isaac del Toro consiguió un resultado histórico para el deporte mexicano al completar el Tour de France 2026 en el tercer lugar de la clasificación general este domingo 26 de julio al finalizar la etapa 20 del torneo de ciclismo más prestigioso del mundo.

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Isaac del Toro concluye el Tour de France en el tercer lugar general

Isaac del Toro ya había asegurado el tercer lugar del Tour de France desde el sábado, pero este domingo lo confirmó y subió al podio convirtiéndose en el primer mexicano en alcanzar este histórico puesto.

El originario de Ensenada consiguió el histórico puesto en su debut en el evento gracias a su gran trabajo como apoyo para el jefe de su equipo, Tadej Pogacar, quien conquistó el título por quinta ocasión. Del Toro también fue el mejor ciclista menor de 26 años, lo que le valió portar el maillot blanco.

El ciclista mexicano, de 22 años, concluyó la etapa 20 en el quinto lugar con un tiempo de 5 horas 00' 44'', llegando a la par que Pogacar, pero con los primeros lugares asegurados para ambos, mientras que el ecuatoriano Carapaz fue el vencedor de esta última ronda.

“Me siento emocionado y agradecido con Tadej Pogacar y todo el equipo por el gran trabajo que han hecho en toda la etapa y para mí. La verdad es que nunca había sentido tanta presión, pero eso es algo que solo sienten los privilegiados”, dijo Del Toro al finalizar la carrera.

“El equipo pasó por momentos difíciles, pero tratamos de evadirlos no siendo débiles. No ha sido nada fácil lograr un puesto en el podio, pero ahora estoy feliz y le doy las gracias al equipo por el compromiso y ayuda de todos, empezando por Tadej”, agregó.

Clasificación general del Tour de France

T. Pogacar | UAE Team Emirates XRG - Eslovenia R. Evenepoel | Red Bull - Bélgica I. Del Toro | UAE Team Emirates XRG - México P. Seixas | Decathlon - Francia L. Martínez | Bahrain Victorius - Francia M. Skjelmose | Lidl-Trek - Dinamarca

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