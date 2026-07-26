Agenda oficial de la transmisión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que podrás ver EN VIVO y GRATIS hoy domingo 26 de julio

Continúa la actividad deportiva para México este domingo 26 de julio desde las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en donde los equipos femenil y varonil de voleibol de playa buscarán la victoria en sus compromisos de fase de grupos.

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Agenda del domingo 26 de julio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Los deportistas mexicanos entran en acción este domingo 26 de julio con actividad en las pruebas de remo con Kenia Lechuga en la final de par de remos cortos femenino que podrás seguir a partir de las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Una hora más tarde, la dupla de voleibol de playa varonil competirá en fase de grupos en contra de su similar de Bermuda, mientras que el equipo femenil entrará en acción a las 14:00 horas enfrentándose a Trinidad y Tobago.

Finalmente, a las 15:00 horas, será el turno del taekwondo en rondas de eliminación directa con varios atletas mexicanos compitiendo para seguir sumando preseas al medallero que domina México.

Luego de dos días de actividad oficial, México domina el medallero con la obtención de siete preseas de oro, cinco de plata y seis de bronce, seguido por Cuba que ha cosechado cuatro metales dorados.

No te pierdas de la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a través de la señal de Azteca Deportes Network y de forma totalmente gratuita en las plataformas digitales y en el sitio web oficial de Azteca Deportes.

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