Última llamada: arranca la venta final de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El 1 de abril será, sin duda, una fecha clave para los aficionados que aún sueñan con ser parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya que iniciará la fase de venta de última hora de entradas marcando la última oportunidad oficial para que el público general adquiera boletos para el torneo más grande de la historia, con 48 selecciones y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

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La demanda mundial por asistir al evento sigue siendo extraordinaria. Durante la fase de selección aleatoria, se registraron más de 500 millones de solicitudes, lo que resultó en la venta de más de un millón de entradas al cierre del periodo, el pasado 27 de febrero. Con menos de 80 días para el inicio de la competencia, todo apunta a que se superará el récord de asistencia de 3.5 millones de espectadores establecido en 1994.

En esta fase de venta, las entradas estarán disponibles por orden de solicitud y en función de la disponibilidad. Los aficionados podrán ingresar a FIFA.com/tickets, revisar los partidos y categorías disponibles, seleccionar localidades específicas en el mapa o utilizar la opción “Reservar el mejor asiento”. Una vez completado el pago, recibirán la confirmación de su compra.

¿Cómo hacer intercambio de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La FIFA recomienda visitar periódicamente la plataforma, ya que las entradas se pondrán a la venta de forma escalonada y podrían aparecer nuevas disponibilidades en cualquier momento. Además, a partir del jueves 2 de abril, se habilitará nuevamente el Mercado de Intercambio/Reventa de la FIFA, un espacio oficial y seguro para que los titulares que no puedan asistir vendan sus boletos, evitando fraudes o transacciones no autorizadas.

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Los seguidores que busquen una experiencia exclusiva podrán adquirir paquetes de hospitalidad en FIFA.com/hospitality, gestionados por On Location, proveedor oficial del torneo.

Es importante recordar que las entradas no garantizan la admisión a ninguno de los países anfitriones. Por ello, la FIFA invita a los aficionados a consultar las páginas gubernamentales de México, Estados Unidos y Canadá, para informarse sobre requisitos de entrada y visados. En el caso de quienes viajen a Estados Unidos, estará disponible el sistema de citas prioritarias FIFA PASS.

