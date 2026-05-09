Copa Mundial de la FIFA 2026™ de alto riesgo: Las 10 condiciones de Irán para jugar en Estados Unidos

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de la República Islámica de Irán (FFIRI), confirma que la delegación iraní estará presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero no sin antes poner sobre la mesa una lista de diez condiciones innegociables para garantizar la seguridad y el respeto a su soberanía en territorio norteamericano.

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¿Cuáles son las garantías diplomáticas y de seguridad que pide Irán?

En una declaración a la televisión estatal, Taj enfatizó que Teherán busca blindar a su equipo contra posibles incidentes políticos. Las exigencias incluyen la concesión garantizada de visados para todo el personal, así como un protocolo de respeto absoluto hacia la bandera y el himno nacional durante los protocolos oficiales. Además, Irán ha solicitado esquemas de alta seguridad en aeropuertos, hoteles y traslados hacia los estadios, con el fin de evitar cualquier tipo de hostilidad.

El punto más álgido de la discusión radica en los visados para figuras clave. El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, advirtió que, si bien los futbolistas son bienvenidos, se podría denegar la entrada a miembros con vínculos probados con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), organización catalogada como terrorista por Washington.

Ante esto, Mehdi Taj fue contundente: referentes como Mehdi Taremi y Ehsan Hajsafi, quienes cumplieron su servicio militar en dicha institución, "deben recibir sus visas sin ningún contratiempo". Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha intentado calmar las aguas reiterando que Irán disputará sus encuentros según lo previsto en las sedes estadounidenses.

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