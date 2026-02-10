¿Peligra la Copa Mundial de la FIFA 2026? El Estadio Azteca sabe que el tiempo está en su contra

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 dejó de ser cómoda. Lo que parecía una remodelación controlada ahora se convirtió en una carrera contra el tiempo, con un escenario que nadie quería poner sobre la mesa: perder partidos mundialistas en la Ciudad de México.

El inmueble que históricamente ha sido símbolo del futbol mundial enfrenta retrasos que ya no se pueden maquillar. El propio grupo propietario del estadio reconoció que los plazos no se están cumpliendo como se esperaba, y eso ha encendido las alarmas.

La crisis en la remodelación del Estadio Azteca

En un reporte corporativo reciente, el grupo dueño del estadio aceptó la posibilidad real de que la FIFA reubique partidos si las obras no llegan a tiempo. El problema no es solo el calendario: también hay costos imprevistos y ajustes que han movido la planeación original.

Para la FIFA, el procedimiento es claro. Si el estadio no está listo para ser entregado en las fechas clave de inspección y control operativo, la federación puede retirar partidos y asignarlos a otra sede. No hay prórrogas emocionales cuando se trata de un Mundial.

El punto crítico está en la entrega funcional del inmueble, pues ya no es suficiente con “estar casi listo”. La FIFA exige control total del estadio con semanas de anticipación para montar logística, seguridad, tecnología y operaciones. Si ese requisito no se cumple, el castigo es automático.

Los partidos que hoy están en la cuerda floja

De acuerdo con la planeación original, el Azteca tendría una carga importante durante la fase de grupos y rondas de eliminación directa, incluyendo:

México vs Sudáfrica (partido inaugural), Uzbekistán vs Colombia, México vs rival por definir, Dieciseisavos de final y Octavos de final

¿Cuál es el peor escenario posible?

La Selección Mexicana tiene asignado el partido inaugural del Mundial 2026 en casa. Perdet ese juego no sería solo un cambio logístico: sería un impacto simbólico y político enorme.

Si el estadio no alcanza el estándar exigido en las fechas límite, la FIFA puede mover el partido inaugural a otra sede, incluso fuera del país. Es el escenario que nadie quiere, pero que comienza a generar preocupación.