Corea del Sur y Sudáfrica pierden gas a SEMANAS de enfrentar vs México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Sudáfrica y Corea del Sur están perdiendo gasolina a semanas de que se dispute la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que se enfrenten vs México. Los rivales de la Selección Mexicana sufrieron descalabros en su segundo partido de la Fecha FIFA de marzo. Sudáfrica, por su parte, cayó 2-1 vs Panamá de local, mientras que Corea del Sur perdió 1-0 vs Austria en un amistoso celebrado en Viena.

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Los sudafricanos jugaron por segunda ocasión vs Panamá en casa y no pudieron contra el cuadro canalero, que terminó ganando con goles de José Córdoba y Jiovany Ramos, mientras que por los sudafricanos descontó Mbekezeli Mbokazi. Apenas el viernes pasado, Sudáfrica empató 1-1 vs Panamá, duelo también desarrollado en casa de los africanos.

Por su parte, Corea del Sur no pudo con Austria, que con un solitaria anotación de Marcel Sabitzer, delantero del Borussia Dortmund, se quedó con el triunfo. La derrota es la segunda en fila que consigue el cuadro surcoreano, luego de que fueran goleados 4-0 vs Costa de Marfil apenas el sábado pasado.

¿Cómo llega Sudáfrica a meses de enfrentar a México en el partido de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM?

Sudáfrica está viviendo una crisis de resultados a meses de enfrentar a México en el partido de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. Registra una victoria en sus últimos cinco partidos, incluida la derrota vs Panamá en casa y su único triunfo en ese lapso fue ante una débil Zimbaue.

Así quedaron sus últimos cinco partidos:



Egipto 1-0 Sudáfrica

Sudáfrica 2-3 Zimbaue

Camerún 2-1 Sudáfrica

Sudáfrica 1-1 Panamá

Sudáfrica 1-2 Panamá

¿Cuándo juegan Sudáfrica vs México?

Sudáfrica y México se enfrentarán el jueves 11 de junio de 2026, a la 1pm, tiempo de la Ciudad de México. El partido marcará el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que Canadá, Estados Unidos y México fungirán como coanfitriones del certamen.

México, posteriormente, disputará el jueves 18 de junio vs Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. Mientras que el miércoles 24 de junio cerrará su participación en la fase de grupos enfrentando vs Chequia, quien selló su pasaporte a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM al vencer a Dinamarca.