Corona renueva patrocinio con la Selección Nacional de México hasta 2026

La Selección Nacional de México y Corona dieron un nuevo paso en la relación comercial que iniciaron hace 19 años y este miércoles anunciaron la renovación del patrocionio hasta 2026, fecha que será clave para nuestro país con la realización del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá.

Los ingresos que obtiene la FMF por parte de Grupo Modelo son fundamentales para conseguir los objetivos deportivos trazados en los próximos años.

“Se va todo para el desarrollo del futbol base, para pagar toda la estructura de selecciones menores, femeniles y varoniles. Esto nos ayuda a seguir creciendo y a seguir creando, operando, teniendo giras por todos los lugares del mundo para buscar el talento que nos haga llegar al objetivo para el 2026 que es estar entre los ocho primeros de las selecciones femeniles y varoniles” mencionó Pepe Romano, Director General de Ventas de la Federación.

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Corona vestirá a todas las divisiones de la Selección Nacional de México

La gran novedad del contrato es que Corona ahora también patrocinará a las selecciones femeniles y juveniles.

"Promovemos los valores de la igualdad, equidad e inclusión, lo cual nos va a permitir impulsar el futbol de nuestro país en conjunto y siempre buscar aspirar al sueño de que México sea uno de los países de mejor calidad futbolística y desarrollo en el mundo. El futbol y Corona son marcas que son parte de la cultura de todos los mexicanos" dijo Alejandro Gershberg, Director de Mercadotecnia de Grupo Modelo.

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En la presentación, Luis Hernández, ex seleccionado mexicano que brilló con el conjunto nacional en Francia 98 con 4 goles, destacó la firma que permitirá tener mejores jugadores con miras al 2026.

“Celebramos esta renovación con Corona y de igual manera disfrutamos siempre todos los triunfos y buenos momentos de nuestra selección, y más al lado Corona, para mí es un orgullo como ex jugador de la Selección Nacional de México poder estar en esta celebración” finalizó el ídolo mexicano de los noventa.