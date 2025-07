La cuestionable razón por la que Cristiano Ronaldo no asistió al funeral de Diogo Jota

El futbol portugués vivió uno de sus momentos más dolorosos con el funeral de Diogo Jota y su hermano André Silva, fallecidos en un trágico accidente automovilístico en Zamora, España. La ceremonia, celebrada en la Igreja Matriz de Gondomar, reunió a familiares, amigos y figuras destacadas del fútbol mundial. Sin embargo, una ausencia llamó poderosamente la atención: la de Cristiano Ronaldo.

Los motivos de la no asistencia de Cristino Ronaldo

El capitán histórico de la selección de Portugal decidió no asistir al funeral, una decisión que generó diversas reacciones. Según reportes del diario The Mirror, Ronaldo optó por no acudir para evitar que su presencia atrajera la atención mediática y desviara el foco del homenaje a Jota y su hermano. “No tiene sentido. Estábamos juntos en la selección y tú acababas de casarte. A tu familia, a tu esposa y a tus hijos, les envío mis condolencias y toda la fuerza del mundo”, escribió el astro del Al-Nassr en un emotivo mensaje en redes sociales.

Otra versión señala que CR7 no asistió por una relacionado con el fallecimiento de su padre en 2005, un hecho que le dejó traumatizado.

Aunque algunos interpretaron su ausencia como un gesto de humildad y respeto, otros criticaron que no acompañara a su compatriota en el último adiós. Medios portugueses también señalaron que Ronaldo se encontraba en Mallorca con su familia, disfrutando de unas vacaciones privadas.

Compañeros de Digo Jota que asistieron al funeral

Mientras tanto, el funeral estuvo marcado por una profunda emoción. Asistieron compañeros de Jota en el Liverpool como Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Alexis Mac Allister y el técnico Arne Slot. También dijeron presente figuras de la selección portuguesa como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix, Rúben Neves y João Cancelo. Neves, visiblemente afectado, fue uno de los encargados de cargar el ataúd de su amigo.

El obispo de Oporto, Manuel Linda, ofició la misa, en la que dirigió palabras conmovedoras a la esposa de Jota, Rute Cardoso, y a sus tres hijos. El ambiente fue solemne, con cientos de personas reunidas en las afueras de la iglesia para rendir homenaje a los hermanos.

Cristiano Ronaldo no estuvo físicamente, pero su mensaje resonó con fuerza. En un momento de tanto dolor, su decisión refleja la complejidad de ser una figura pública incluso en el duelo.