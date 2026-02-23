Cristiano Ronaldo y las estrellas de Portugal que jugarían ante México en el Azteca

¡Es un hecho! Después de varias semanas de constantes rumores e información desde Portugal y el resto del continente, finalmente se confirmó que Cristiano Ronaldo sí estará presente en el duelo que la escuadra lusitana tendrá ante México en la cancha del mítico Estadio Azteca.

Como sabes, la reinauguración del Estadio Azteca se dará en marzo de este año con el compromiso entre la Selección de México y el combinado de Portugal. Y, además de Cristiano Ronaldo, los lusitanos podrían presentar a otras figuras de calibre internacional. ¿Cuáles son estas?

¿Qué figuras, además de Cristiano Ronaldo, enfrentarán a México en el Azteca?

Cristiano Ronaldo es solo una de las grandes figuras que disputarán minutos en el Estadio Azteca cuando Portugal se enfrente a México a solo unos meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo cual sugiere un duelo de auténtico poder a poder entre aztecas y lusitanos.

Y es que, de acuerdo con las últimas convocatorias realizadas por el técnico Roberto Martínez, Portugal también contaría con figuras de la talla de Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rubén Neves, Vitinha, Diogo Costa, Joao Cancelo, Rúben Dias y Rafael Leao, por citar algunos ejemplos.

Cabe mencionar que, de acuerdo con expertos en la materia, la Selección de Portugal es una de las favoritas a llegar a las instancias finales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por tal motivo, se espera que el juego ante México sea un parteaguas en su preparación para este evento.

¿Qué otros juegos de preparación tendrá México antes del Mundial?

Además del compromiso que vivirá ante Portugal, la Selección de México tendrá que lidiar otros compromisos ante escuadras como Islandia, Bélgica, Serbia, Ghana y Australia, mismos que serán vitales en la preparación de Javier Aguirre para llegar de la mejor forma posible a este evento.