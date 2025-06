¿Cristiano Ronaldo jugará en el Mundial 2026? A un año del evento, esto es lo que el portugués dijo

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y resta solo un año para que el balón comience a rodar en México, Estados Unidos y Canadá. Una de las incógnitas será saber si Lionel Messi disputará la próxima Copa del Mundo , pero en esta oportunidad hablaremos de Cristiano Ronaldo y si realmente participará del próximo Mundial con Portugal. Si bien el ‘Bicho’ no confirmó su participación, todo parece indicar que formará parte de la plantilla portuguesa para buscar su primer título de la Copa del Mundo.

En febrero de 2025, Ronaldo había sido consultado sobre la posibilidad de disputar el Mundial 2026 y reveló que es uno de sus sueños: “No sería justo por mi parte decir que me falta un Mundial para afirmar que he tenido éxito en mi carrera. Cuando el próximo Mundial llegue, si estoy todavía en forma física y mental y, si la selección necesita de mis servicios, estaré disponible para ello”. A sus 40 años, Cristiano Ronaldo tampoco descarta jugar al lado de Messi y viene de ganar la UEFA Nations League con su país.

X: @Cristiano Cristiano Ronaldo aún no ha confirmado si jugará el Mundial 2026.

Esa misma ocasión, el propio ‘CR7’ reveló hasta qué edad le gustaría jugar y esto fue lo que contestó: “Me gusta jugar, sé que habrá un final. En uno, dos o tres años, no lo sé. No me importa. La pasión sigue siendo lo más importante. Antes de un partido siempre tengo un nudo en el estómago, siempre tengo esa adrenalina que sube y me hace sudar. Todavía siento eso y es esa pasión la que todavía me impulsa a jugar…Me gustaría jugar con mi hijo de 14 años, pero ya veremos, depende más de mí que de él”.

Luego de haber derrotado a España en la final de la Nations League, Ronaldo celebró el título como ninguno y en medio de la euforia, reveló dónde jugará la próxima temporada: “Nada cambiará. ¿Si me quedo en el Al-Nassr? Sí", fue lo que expresó el ‘7’ de Portugal en zona mixta, por lo que todo parece indicar que renovará su contrato con Al Nassr. Si bien no hay confirmación oficial, también todo indicaría que Cristiano disputará la próxima Copa del Mundo, posiblemente la última de su carrera.