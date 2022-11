Cristiano Ronaldo, primer jugador en anotar en 5 Mundiales

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores que han existido y por si no bastara escribió su nombre con letras de oro en los libros de historia de los mundiales. El astro portugues es el primer jugador de futbol en la historia en marcar en 5 mundiales distintos. Récord absoluto que ostenta solamente él.

El atacante fue titular en la victoria de Portugal 3-2 sobre Ghana en su debut en Qatar 2022 , CR7 fue el encargado de abrir la pizarra al minuto 65 via penalti, y con este tanto se convirtió en el primer futbolista en marcar en 5 Copas del Mundo diferentes.

¿Cómo le irá a Cristiano Ronaldo en el Mundial? | Protagonistas Extra

También en esta edición de la justa se unió al club de los 8 futbolistas que han jugado 5 mundiales, pero ninguno de ellos ha podido anotar sin excepción a diferencia del comandante.

Te puede interesar: Richarlison, de soltar una bala en la favela a ser el héroe de Brasil

Goles de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo

Alemania 2006: 1 gol vs Irán (Fase de grupos)

Sudáfrica 2010: 1 gol vs Corea del Norte ( Fase de grupos)

Brasil 2014: 1 gol vs Ghana (Fase de grupos)

Rusia 2018: 4 goles; 3 vs España, 1 vs Marruecos (Fase de Grupos)

Qatar 2022: 1 gol vs Ghana (Fase de Grupos)

En total Cristiano Ronaldo suma 8 goles en 18 partidos disputados en Copas del Mundo.

Leo Messi con quien siempre se le compara a Cristiano Ronaldo, ha jugado las mismas justas que CR7 sin embargo la pulga no anotó en Sudáfrica 2010.

Te puede interesar: DT de Ghana critica al arbitraje por dar ‘regalos’ a Cristiano Ronaldo

Además de los récords antes mencionados, Cristiano aumenta su marca como máximo anotador de selecciones nacionales con 118.