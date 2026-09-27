Cristiano Ronaldo vs Haaland: quién llega con más goles en 2026 al Noruega contra Portugal

Erling Haaland y Cristiano Ronaldo serán los protagonistas de uno de los partidos más esperados de la UEFA Nations League. Noruega recibirá a Portugal este domingo 27 de septiembre en Oslo, en un duelo que podría reunir por primera vez en la cancha a los dos delanteros. Ambos llegan con gol en su trayectoria reciente, aunque uno tomó ventaja durante 2026.

El encuentro corresponde a la segunda jornada del Grupo A4. Noruega debutó con un triunfo por 3-2 sobre Dinamarca gracias a un doblete de Haaland. Portugal también ganó en su presentación: venció 1-0 a Gales con un tanto de João Félix, mientras Cristiano se quedó sin marcar. ¿Cómo está la cuenta de cada uno si se suman sus partidos de clubes y selecciones desde enero?

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¿Quién lleva más goles en 2026: Cristiano Ronaldo o Haaland?

Haaland llega al partido con 29 goles oficiales en 2026, siete más que Cristiano Ronaldo, quien acumula 22. El conteo comprende los tantos marcados desde el 1 de enero hasta antes del Noruega contra Portugal. Es decir, se incluye el cierre de una temporada de clubes, el inicio de la siguiente y los compromisos internacionales.

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De los 29 goles del noruego, 20 fueron con Manchester City y nueve con su selección. Cristiano, por su parte, hizo 19 con Al Nassr y tres con Portugal. La diferencia se explica en buena medida por el Mundial 2026, donde Haaland encontró la portería con mayor frecuencia.

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¿A qué hora juegan Noruega y Portugal?

El partido se disputará este domingo 27 de septiembre en el Ullevaal Stadion de Oslo. El inicio está programado para las 12:45 horas del centro de México. Será el segundo compromiso de ambos equipos en el Grupo A4 de la UEFA Nations League.

Haaland llega con ventaja en los goles de 2026, pero Cristiano conserva una amplia distancia en el registro histórico con su selección: suma 146 tantos para Portugal. El noruego, máximo goleador de su país, acumula 64. La comparación de este domingo pondrá frente a frente sus presentes, siempre que ambos tengan minutos en la cancha.