Cruz Azul: 3 razones por las que Agustín Palavecino es el mejor jugador de la Liga BBVA MX

Se trata, sin duda, de la mejor contratación que hubo en el último periodo de fichajes dentro de la Liga BBVA MX. Aguntín Palavecino cayó con el pie derecho dentro de Cruz Azul, motivo por el cual aquí conocerás por qué se ha vuelto el mejor jugador del Clausura 2026 al momento.

Fue durante el inicio de este torneo Clausura 2026 que Cruz Azul confirmó la llegada de Agustín Palavecino proveniente de los Rayos del Necaxa. El argentino ya había demostrado grandes cosas en Aguascalientes; sin embargo, ha sido con los celestes en donde ha explotado su nivel.

¿Por qué Agustín Palavecino es el mejor jugador de la Liga BBVA MX hasta ahora?

Productividad en ataque: En nueve juegos disputados del Clausura 2026, Agustín Palavecino se ha hecho presente con Cruz Azul en seis contribuciones ya sea con goles o asistencias. Un ejemplo de ello fue la anotación que obtuvo en el 2-0 de los celestes ante Rayados de Monterrey.

Eficiencia en el mediocampo: Al ser un jugador mixto, Palavecino también ha tenido interferencias en defensa que la afición cementera ha agradecido. Del mismo modo, su llegada ayudó a crear un “rombo” en el mediocampo que ha hecho explotar a otros jugadores como Jeremy Márquez y Charly Rodríguez.

Sacó la mejor versión de Paradela: Una de las razones por las que José Paradela pelea el liderato de goleo actual se debe, precisamente, a la llegada de Palavecino. El argentino no solo es su gran amigo fuera del campo, sino que dentro del mismo se entienden a la perfección.

¿Agustín Palavecino se puede perder el duelo entre Pumas y Cruz Azul?

A lo largo de esta temporada Agustín Palavecino suma un total de cuatro tarjetas amarillas, por lo que si registra un cartón más en el duelo ante San Luis de este fin de semana el argentino no podrá estar para la siguiente jornada, misma en la que Cruz Azul se medirá a Pumas en el Olímpico Universitario.