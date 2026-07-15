ULTIMA HORA: Cruz Azul cambia de estadio para el inicio del Apertura 2026

Faltan unos días para el arranque del torneo Apertura 2026 y el Cruz Azul ha tenido que volver a hacer las maleta y buscar un estadio en donde disputar su primer partido como local del campeonato, ante la imposibilidad de disputar su encuentro en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes.

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Cruz Azul cambiará de estadio para el arranque del Apertura 2026

El Cruz Azul debutará en el Apertura 2026 visitando al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, mientras que su primer partido como local será el 21 de julio ante el Puebla por la Jornada 2; sin embargo, este compromiso no lo podrá disputar en el Estadio de la Ciudad de los Deportes y tendrá que trasladarse a otro escenario.

Y es que la cancha del Coloso de la Colonia Noche Buena no se encuentra en condiciones óptimas para la celebración del encuentro, por lo que los Cementeros tendrá que trasladarse a otro estadio.

La opciones que se le presenta al Cruz Azul para jugar su partido ante Puebla es el Estadio de La Corregidora en Querétaro.

Crédito: Mexsport

Quedó descartado definitivamente el Estadio de Ciudad Universitaria ante las diferencias que tuvo la directiva de Cruz Azul con la administración del inmueble, además de la reciente obtención de su título de campeón de la Liga BBVA MX en esta cancha a costas de los Pumas.

La Máquina podrá volver al Estadio de la Ciudad de los Deportes para su compromiso ante el Atlante cuando la cancha del inmueble ya esté lista para la disputa del futbol profesional.

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