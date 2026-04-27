Mientras en Cruz Azul gana 23 millones, este sería el sueldo de Erik Lira en Girona

Erik Lira estaría atravesando sus últimos días como jugador de Cruz Azul. Luego de finalizar la Fase Regular del Clausura 2026 y obtener el título del equipo de la temporada dentro de la Liga BBVA MX, el capitán estaría negociando su llegada al futbol europeo tras la Copa Mundial de la FIFA 2026. Diversos reportes indican que Girona sería su destino y su salario podría incrementarse pese a recibir una alta nómina en La Noria.

El mediocampista de 25 años renovó su contrato con La Máquina en octubre del año pasado y estableció un vínculo hasta 2029. Además, su salario también se vio afectado, ya que se incrementó hacia los 23 millones de pesos por temporada equivalentes a 1,3 millones de dólares. Estos números lo colocan como uno de los futbolistas mejor pagados de Cruz Azul, pero Lira podría recibir más dinero si logra llegar a España en el mercado de verano.

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El sueldo que podría tener Erik Lira en Girona

En caso de fichar por el conjunto de Cataluña, es un hecho que Erik Lira no tendrá uno de los sueldos más elevados del equipo. Sin embargo, sus ingresos podrían superar lo que recibe actualmente en la Liga BBVA MX. Los jugadores titulares del Girona que menor salario reciben oscilan los 1,5 y 2,4 millones de dólares por temporada, cifra que podría ser utilizada como referencia para conocer el sueldo del mexicano en Europa.

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Esto significa que Lira podría ganar como mínimo unos 26 millones de pesos al año y, como mucho, unos 41 millones de pesos. Sea el monto que sea, el futbolista de Cruz Azul y de la Selección Mexicana recibirá un aumento en sus ingresos si logra dar el salto al Viejo Continente. Lo cierto es que el centrocampista podría haber jugado su último partido con la camiseta cementera, ya que su salida parece estar cerca de concretarse.

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Erik Lira fue observado en el Estadio Banorte

Cruz Azul cerró su participación en la Fase Regular del Clausura 2026 en la victoria por 4-1 contra Necaxa disputado en el Estadio Banorte. Dicho encuentro no fue uno más para Erik Lira, ya que distintos reportes mencionan que Luciano Zavagno, ojeador del City Football Group, asistió al estadio ubicado en Ciudad de México para seguir de cerca el partido del mediocampista cementero.

Cabe resaltar que el City Football Group Limited es una sociedad que administra clubes de distintas partes del mundo. Si bien es cierto que son dueños de equipos como Manchester City, su principal activo, también cuentan con el Girona como propiedad. Todos los informes apuntan a que Erik Lira será nuevo refuerzo del conjunto español a falta de la confirmación oficial. Habrán más novedades tras su participación en la Copa del Mundo con México.

