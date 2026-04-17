Cruz Azul lo dejó ir y ahora lleva 80 goles en los últimos 3 años

Durante su estancia en Cruz Azul, Martín Cauteruccio convirtió solo 23 goles en 106 partidos disputados entre compromisos de la Liga BBVA MX, Copa MX, Supercopa MX y Leagues Cup entre el Clausura 2017 y el Apertura 2019, lo que precipitó su salida de la institución tras pasar 29 juegos sin anotar; sin embargo, a sus 39 años ha tomado un segundo aire como goleador de su equipo.

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Martín Cauteruccio vive segundo aire en Bolívar tras su salida de Cruz Azul

Tras su salida de Cruz Azul, Martín Cauteruccio aterrizó en Estudiantes de La Plata, pero fue hasta su llegada a Aldosivi en 2021 cuando recuperó su olfato goleador y lo mantuvo en Independiente, Sporting Cristal y ahora en Bolívar, incluso convirtiéndose en el máximo goleador uruguayo de 2024 y 2025.

Con el Sporting Cristal marcó 49 goles en igual número de partidos, mientras que en Bolívar lleva 23 tantos en 35 encuentros y ha comenzado el año con cinco anotaciones en apenas dos juegos de la Liga de Bolivia.

Martín Cauteruccio en un partido de Cruz Azul|JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT

Impresionan los números de Cauteruccio que a sus 39 años ha logrado marcar 80 goles en los últimos tres años, mientras que en Cruz Azul fue su falta de contundencia frente al marco lo que le costó su salida de la institución.

A pesar de convertir menos goles de los que se esperaban de él en su paso por La Máquina, el delantero uruguayo se fue de México como campeón de la Supercopa MX, la Copa MX y una Leagues Cup que ayudaron a engrosar su palmarés.

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