Así vio el mundo el nuevo Estadio Azteca: elogios, críticas y lo que preocupa a meses de la Copa Mundial de la FIFA

El Estadio Banorte, anteriormente conocido como Azteca, reabrió sus puertas para albergar el aguerrido duelo entre México y Portugal, partido que finalizó en un ajustado empate a cero. El recinto ubicado en Ciudad de México presentó cambios importantes en cada uno de sus rincones de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la prensa internacional puso el ojo sobre ello.

Medios de Europa y agencias globales dejaron una visión bastante completa sobre qué se vio de novedoso en este nuevo Estadio Azteca. De forma general, mostraron admiración por su historia y aprobación moderada por la modernización, pero también hubo críticas por detalles logísticos que no fueron positivos para la experiencia de los aficionados que estuvieron presentes en el inmueble.

Aerial View Banorte stadium during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Portugal as part of reopening at Mexico City (Banorte) Stadium, on March 28, 2026 in Mexico City, Mexico.|Brandon/Brandon

Un estadio histórico que aún mantiene su esencia

Medios como El País de España destacaron que la remodelación del Estadio Azteca fue conservadora, respetando el peso simbólico del estadio. Remarcan que el Coloso de Santa Úrsula “cambia poco sin tocar el alma” y detallan que la modernización se centró en interiores: vestuarios, iluminación LED, zonas VIP y conectividad. Desde Europa, el recinto sigue siendo icónico por encima de lo tecnológico.

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Una gran afición, pero con fallas organizativas

No todas las críticas fueron positivas para el Estadio Banorte. Por ejemplo, la agencia Reuters compartió una mirada más práctica, destacando una gran asistencia y un ambiente festivo previo al Mundial 2026. Sin embargo, detallaron que hubieron problemas de acceso y logística, limitaciones de estacionamiento y cierta confusión en los ingresos. Incluso muchos aficionados se quedaron fuera del estadio con el juego ya iniciado.

General View Stadium during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Portugal as part of reopening at Mexico City (Banorte) Stadium, on March 28, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

El diario Olé de Argentina describió a la previa del partido como “tumultuosa”, remarcando que durante los primeros minutos del primer tiempo entre México y Portugal, miles de aficionados “todavía intentaban ingresar con entrada en mano a las tribunas”. Además, criticaron el actuar de los controles, ya que “demoraron el ingreso al estadio”.

La seguridad y el contexto: la gran duda de cara al Mundial 2026

Uno de los puntos más sensibles de la cobertura internacional fue la muerte de un aficionado dentro del estadio, noticia que recorrió el mundo entero y siendo reportadas por medios como Bild en Alemania. También hicieron ruido las protestas sociales y preocupaciones urbanas alrededor del evento.

En conclusión, la prensa internacional ve al Estadio Azteca listo para el Mundial 2026 y, probablemente, siendo el inmueble más futbolero del torneo. Sin embargo, coinciden en que deberán haber mejoras en la logística y accesos, además de reforzar la seguridad tanto fuera como dentro del recinto.

