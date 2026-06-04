Cruz Azul podría sufrir INESPERADA BAJA para el Apertura 2026; ¿cuánto dinero recibiría el club?

La Máquina de Cruz Azul tiene como objetivo principal no sufrir muchas bajas en este mercado de transferencias a fin de mantener un equipo lo suficientemente competitivo para buscar un título más en el Clausura 2026, torneo que comienza a mediados del próximo mes.

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No obstante, la directiva del club podría sufrir una baja que no estaba presupuestada y que podría darse una vez culmine la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que, sin embargo, podría dejarle mucho dinero a Cruz Azul en caso de que su jugador tenga una buena participación mundialista.

¿Willer Ditta saldrá de Cruz Azul si tiene una buena participación en el Mundial?

Considerado el mejor defensor central de la Liga BBVA MX en el último torneo, Willer Ditta fue llamado de último minuto por la Selección de Colombia para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, esto gracias al enorme nivel que mostró con Cruz Azul, sobre todo, en la Liguilla.

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De hecho, Willer Ditta fue titular en el último duelo de la Selección de Colombia, mismo en donde tuvo una ejemplar barrida con la que impidió el tanto de Costa Rica. Ante ello, el jugador cementero pasó de ser una opción de recambio a entrar en la plática para ser titular con el combinado sudamericano.

Si esto se concreta, no se descarta que el nivel de Willer Ditta comience a llamar la atención de algunas instituciones del extranjero considerando que aún tiene una buena edad (29 años). Transfermarkt lo valúa en 5.5 millones de euros, aunque Cruz Azul podría pedir más por él toda vez que es reciente campeón en México.

¿Cuáles son los números de Willer Ditta en Cruz Azul?

El jugador colombiano llegó a Cruz Azul procedente de Newell’s Old Boys en julio del 2023, por lo que está por cumplir tres años en La Noria. En esta cantidad de tiempo, Willer registra un título de Liga BBVA MX, uno de Concachampions, tres goles y tres asistencias en 139 duelos disputados.