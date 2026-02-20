Cruz Azul y su paternidad ante Chivas; así lo ha derrotado en los últimos juegos

Cruz Azul y Chivas se enfrentarán este sábado en el que es, sin duda, el juego más interesante y atractivo que habrá en esta Jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Ante esta situación, ¿sabías que La Máquina tiene una especie de paternidad sobre el Guadalajara, al menos, en los últimos juegos?

Cruz Azul llega a este compromiso de Liga como el sublíder del campeonato luego de sumar 13 unidades gracias a cuatro triunfos, un empate y una derrota, destacando la victoria ante Tigres. Chivas, por su parte, es el líder del Clausura 2026 con 18 unidades gracias a su triunfo frente al América.

¿Cuál es la paternidad de Cruz Azul sobre Chivas en el Clausura 2026?

Chivas, a pesar de llegar como favorito a este partido, arribará al terreno de juego con cuatro partidos consecutivos sin conseguir el triunfo de visitante frente a Cruz Azul. Estos datos colocan a la escuadra cementera como uno de los némesis más grandes que el Rebaño tiene en la actualidad.

De hecho, la última vez que Chivas obtuvo los 3 puntos de visitante fue en el año 2022, cuando el Guadalajara obtuvo el triunfo el 22 de abril con anotación de Cristian Calderón. A partir de ese momento, Cruz Azul suma cuatro triunfos consecutivos en su casa y ante su gente.

Por si esto fuera poco, el palmarés histórico entre Cruz Azul y Chivas, al menos en los últimos 30 años, le pertenece al cuadro de la capital del país. De acuerdo con Vivo el Futbol, los cementeros acumulan 23 victorias, 25 empates y solo 19 derrotas en 67 compromisos disputados.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el juego entre Cruz Azul y Chivas?

Se trata, sin duda, del partido que robará las miradas este fin de semana. La Jornada 7 del Clausura 2026 presentará el juego entre Cruz Azul y Chivas, mismo que se llevará a cabo este sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:07 horas.