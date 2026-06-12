En pleno Mundial 2026, Cruz Azul podría meterse en otro conflicto legal… ahora con un club europeo

Mientras buena parte de la afición está enfocada en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Cruz Azul comienza a tomar forma una historia que podría escalar a un conflicto legal con un club europeo. Y sí, inevitablemente trae recuerdos de una herida que en La Noria sigue fresca: el caso Martín Anselmi.

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En esta ocasión no se trata de un entrenador, sino de Jorge Sánchez, lateral de la Selección Mexicana cuyo futuro luce cada vez más incierto en Europa. Todo apunta a que su etapa con el PAOK de Grecia está cerca de terminar, y eso ha reactivado el interés de varios equipos de la Liga MX. Sin embargo, el problema ya no pasa únicamente por qué club quiere ficharlo o por la voluntad del jugador.

El asunto sería mucho más delicado: hay dinero pendiente entre clubes.

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Cruz Azul tendría una carta fuerte en el caso Jorge Sánchez

Según fuentes, el PAOK todavía no habría liquidado por completo el pago correspondiente a la operación de Jorge Sánchez con Cruz Azul. Ese detalle cambia por completo el tablero.

Y es que si el club griego aún mantiene una deuda con La Máquina, cualquier negociación futura relacionada con el defensor mexicano podría complicarse de inmediato.

Cruz Azul tendría entonces una posición de fuerza para exigir el pago pendiente antes de sentarse a hablar de cualquier escenario adicional. En otras palabras: antes de discutir un posible regreso del jugador a México o una transferencia a otro equipo, primero habría cuentas que saldar.

Jorge Sánchez ya está en Grecia para Firmar con PAOK|MexSport

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Monterrey también aparece… pero Jorge tendría un deseo claro

La situación se vuelve todavía más compleja porque Cruz Azul no sería el único actor en esta historia. Monterrey también estaría siguiendo de cerca a Jorge Sánchez, lo que podría convertir el mercado del lateral en una auténtica puja entre clubes mexicanos.

Desde el entorno del jugador existe una señal que seguramente ilusionará a la afición cementera: a Jorge Sánchez le agradaría volver a Cruz Azul. Eso no significa que el fichaje esté encaminado, pero sí coloca a La Máquina en una posición interesante si decide ir con todo por su regreso.

Por ahora, el defensor está concentrado en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ha preferido mantenerse al margen del ruido. Y una vez terminado el torneo, su nombre podría convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado.