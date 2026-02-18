¿Bombazo en La Noria? El nombre europeo que empieza a sonar fuerte en Cruz Azul

Cruz Azul lleva tiempo persiguiendo ese fichaje que no solo refuerce el plantel, sino que envíe un mensaje al resto de la Liga MX. Y aunque en los últimos mercados hubo intentos ambiciosos que no terminaron como se esperaba, el próximo verano podría ser distinto.

En La Noria saben que hay una cuenta pendiente. Mientras Tigres y Monterrey han apostado por nombres de peso internacional, la Máquina busca su propio golpe de autoridad. Y ahora, un apellido europeo empieza a sonar con fuerza.

Un central de élite en la órbita celeste

El nombre que comienza a circular es el de José María Giménez, actual defensor del Atlético de Madrid. El uruguayo tiene contrato vigente, pero el club español estaría abierto a escuchar ofertas en el próximo mercado. No hay negociaciones formales, pero el simple hecho de que su salida no esté cerrada alimenta la expectativa.

En Cruz Azul existe una clara fascinación por el perfil uruguayo en defensa. La directiva ha explorado opciones de jerarquía en esa zona y entiende que el equipo necesita un salto cualitativo atrás si quiere competir por el título. Eso sí, el movimiento dependería de liberar cupos de extranjero y de una operación financiera compleja.

El plan alternativo que también ilusiona

Mientras el nombre europeo genera ruido, hay otro camino más terrenal, pero igual de potente: César Montes. El central mexicano, con experiencia en Europa y deseo manifiesto de volver al país, encaja perfecto en el perfil que busca el club.

De acuerdo con versiones cercanas al entorno celeste, la prioridad para el Apertura 2026 es reforzar la defensa con un jugador de selección, incluso con proyección mundialista. La idea es clara: un zaguero que compita en el más alto nivel internacional y que eleve inmediatamente el estándar del plantel.

Hoy no hay firma, no hay anuncio y no hay nada cerrado, pero sí hay intención y es justo ese el primer salto para dar el paso por un futbolista de jerarquía.