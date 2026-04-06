Cruz Azul y Nicolás Larcamón recuperan a una pieza clave para enfrentar al LAFC... pero pierden a otra

En la previa del partido contra LAFC por los cuartos de final de la Concachampions, el equipo de Nicolás Larcamón recibió una noticia que cambia el escenario para bien. Y aunque no soluciona todo, por lo menos sí mueve la balanza de manera positiva.

Rodolfo Rotondi está de regreso.

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Gol de Rodolfo Rotondi: Puebla 1-2 Cruz Azul | Jornada 12 del Apertura 2024

Rotondi vuelve a las canchas en el momento justo

El lateral argentino no estuvo el fin de semana en la derrota ante Pachuca y su ausencia se notó. No es solo un jugador más en el esquema: es uno de los que le da ritmo al equipo, profundidad por banda y soluciones cuando el partido se cierra.

Por eso su regreso genera un alivio para el cuerpo técnico. Después de varios días entre dudas y recuperación, Rotondi vuelve a estar disponible y apunta a meterse en la convocatoria para el viaje a Los Ángeles.

Aún no sabemos si será titular, pero el simple hecho de tenerlo cambia la baraja de opciones disponibles para Larcamón.

No todo son buenas noticias para La Máquina

Sin embargo, La Máquina no tiene equipo completo, pues el defensor Gonzalo Piovi no estará en la ida por suspensión, y eso obliga a mover piezas en la defensa. A eso se suma la ausencia de Chiquete Orozco, que sigue sin estar listo.

Es decir, Cruz Azul recupera una pieza… pero pierde otra igual de importante.

Y en este tipo de series, eso puede afectar directamente en el resultado.

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El LAFC llega encendido al duelo contra Cruz Azul

Del otro lado, LAFC no llega con dudas. Viene de una goleada contundente en la MLS y atraviesa uno de sus mejores momentos. El equipo angelino ha sido sólido en casa y sabe que este partido es clave para marcar la serie.

Cruz Azul tiene como objetivo principal salir vivo de Los Ángeles, porque sabe que la serie se define en casa, y eso juega a su favor.

Sin duda será una prueba importante para el conjunto cementero, pues el duelo se jugará en Los Ángeles, en un estadio donde el equipo local suele hacerse fuerte. No es un escenario cómodo, y menos en una instancia así.