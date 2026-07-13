Cruz Azul volvió a vencer a Pumas, así le “robó” un fichaje para el Apertura 2026

Cruz Azul está a solo unos días de hacer su debut oficial en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo al que llegará como el actual campeón de México luego de vencer a los Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario el pasado domingo 24 de mayo del 2026.

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Es así como el conjunto dirigido por Joel Huiqui se dice listo para defender el título de la mejor forma posible a través de un plantel que ya se ha visto reforzado y que, curiosamente, tiene que ver nuevamente con el conjunto universitario, esto después de saberse que Cruz Azul le “robó” un fichaje.

¿Cruz Azul le robó a Pumas el fichaje de Juan José Calero?

Juan José Calero, hijo de Miguel Calero que se desempeña como delantero centro, tiene más de una semana entrenando con Cruz Azul, por lo que solo resta el anuncio oficial para que se confirme su fichaje con miras al inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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Lo curioso de este hecho es que, de acuerdo con el periodista Gerardo González, Cruz Azul le habría arrebatado este futbolista a Pumas, institución que también lo seguía de cerca para la siguiente temporada de la misma forma que ocurrió con los Potros de Hierro del Atlante.

De confirmarse esta situación, se trataría de una nueva historia entre Cruz Azul y Pumas, dos equipos cuya rivalidad ha crecido en los últimos años y que ha generado animadversión entre sus aficionados en las redes sociales, mismas en donde se ha visto odio deportivo entre ambos.

¿Qué cualidades tiene Calero que llamaron la atención en Cruz Azul?

Cabe mencionar que, pese a tener 27 años de edad, Juan José Calero apenas tuvo un gran año en la segunda división de México al acumular 22 anotaciones en los últimos dos torneos con Venados, números que fueron suficientes para llamar la atención del actual campeón de la Liga BBVA MX.