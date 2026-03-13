Pumas vs Cruz Azul: fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS del partido más atractivo de la jornada 11

El partido Pumas vs Cruz Azul del Clausura 2026 de Liga MX promete ser uno de los encuentros más atractivos de la jornada 11. La previa Pumas vs Cruz Azul llega marcada por el gran momento de Cruz Azul, que presume una racha de diez partidos sin derrota, y por unos Pumas de la UNAM que buscan consolidarse entre los protagonistas del campeonato. El duelo se disputará en el Estadio Olímpico Universitario que en algún momento fue casa de ambos clubes y genera gran expectativa entre los aficionados latinos que siguen la Liga MX desde Estados Unidos, ya que enfrentará a dos clubes históricos con aspiraciones de pelear en la parte alta de la tabla.

La Maquina de Nicolás Larcamón llega a Ciudad Universitaria con la confianza que otorga una racha positiva que la ha colocado en lo más alto de la clasificación. Tras perder en la primera jornada ante León, Cruz Azul encontró regularidad y desde entonces ha encadenado resultados que lo mantienen como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Mientras tanto, Pumas recuperó confianza tras su reciente victoria frente a Necaxa, resultado que le permitió mantenerse dentro de los puestos competitivos del Clausura 2026.

Necaxa vs Pumas 1-0 | Resumen y Goles | Jornada 10 Clausura 2026 | Liga MX | TV Azteca Deportes

¿Por que Pumas vs Cruz Azul es uno de los partidos mas atractivos del Clausura 2026?

El duelo Pumas vs Cruz Azul no solo enfrenta a dos clubes con historia en el futbol mexicano, sino a dos equipos que atraviesan un buen momento competitivo en la Liga MX Clausura 2026.

Cruz Azul llega como líder del campeonato con 25 puntos, apenas uno por encima del Toluca, actual bicampeón del futbol mexicano. La consistencia del equipo celeste ha sido una de las grandes historias del torneo, especialmente por la capacidad del conjunto de Larcamón para combinar solidez defensiva con efectividad ofensiva.

Por su parte, Pumas de la UNAM ocupa la quinta posición con 19 puntos, un rendimiento que refleja la competitividad del equipo universitario en esta temporada. Aunque recientemente perdió su invicto ante Toluca, el conjunto auriazul ha mostrado un futbol dinámico que lo mantiene como un rival complicado para cualquier club.

La combinación de estilos y el momento de ambos equipos convierten este partido en uno de los más esperados de la jornada.

¡GOLAZO de Carlos Rodríguez | Juárez 1 - 4 Cruz Azul | J4 | Clausura 2026

Kevin Mier y Cruz Azul: la posible vuelta que genera expectativa

Uno de los nombres que más expectativa genera en la previa Pumas vs Cruz Azul es el del arquero colombiano Kevin Mier.

El guardameta sufrió una fractura en el pie durante el Apertura 2025, lesión que lo mantuvo fuera de actividad durante varios meses. Sin embargo, el portero ya volvió a sumar minutos con el equipo Sub 21 de Cruz Azul, lo que abre la posibilidad de verlo nuevamente en el primer equipo.

Mientras Mier trabajaba en su recuperación, el puesto fue cubierto por el experimentado Andrés Gudiño, quien ha respondido con actuaciones sólidas.

El posible regreso del colombiano añade un elemento adicional de interés a este partido entre Pumas y Cruz Azul, que podría tener implicaciones importantes en la pelea por la cima del campeonato.

Para los aficionados en Estados Unidos que siguen la Liga MX, este encuentro será una oportunidad de ver a dos de los equipos más competitivos del torneo.

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Pumas vs Cruz Azul Liga MX: horario en Estados Unidos

El partido Pumas vs Cruz Azul se jugará el sábado 14 de marzo de 2026 en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de Mexico.

Horarios en Estados Unidos:

11:10 PM Hora del Este

10:10 PM Hora del Centro

8:10 PM Hora del Pacifico