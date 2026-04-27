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Cruz Azul vs Necaxa: Alineaciones del partido de la Jornada 17 del Clausura 2026

Cruz Azul y Necaxa cierran la actividad de la Fase Regular del Clausura 2026

Cruz Azul no puede ganar en el Clausura 2026 y estos son todos sus resultados

Escrito por: Francisco Fernández

El Cruz Azul buscará mejorar su posición en la tabla con miras a la Liguilla del torneo Clausura 2026 cuando se enfrente al Necaxa este domingo 26 de abril en compromiso de la Jornada 17 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cancha del Estadio Azteca.

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Alineaciones de Cruz Azul y Necaxa

La Máquina se encuentra actualmente en el puesto cinco de la tabla y se enfrentaría al Toluca en la Liguilla cerrando como visitante; sin embargo, una victoria esta noche ante los Rayos podría llevarlo hasta la tercera posición y entonces se mediría contra el Atlas disputando la Vuelta como local.

Es por eso que el triunfo es de máxima importancia para los Cementeros que viene a menos y además buscarán romper con una racha de nueve partidos sin ganar tanto en Liga BBVA MX como en la Concachampions.

Será una dura prueba para el Cruz Azul, a pesar de que el Necaxa ya no juega nada, y es que internamente La Máquina vive momentos convulsos tras la destitución de Nicolás Larcamón por órdenes de la directiva y con el nombramiento interno de Joel Huiqui como DT para este partido.

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|X: Cruz Azul

Alineación de Cruz Azul

  • 23.- Kevin Mier
  • 3.- Campos
  • 4.- Willer Ditta
  • 6.- Erik Lira
  • 8.- Palavecino
  • 17.- García
  • 19.- Carlos Rodríguez
  • 20.- Paradela
  • 21.- Fernández
  • 22.- Rodarte
  • 29.- Rotondi
  • DT: Joel Huiqui

Alineación de Necaxa

  • 22.- Ezequiel Unsain
  • 33.- Raúl Martínez
  • 20.- Francisco Méndez
  • 3.- Agustín Oliveros
  • 24.- Franco Rossano
  • 7.- Kevin Rosero
  • 8.- Lorenzo Faravelli
  • 6.- Daniel Leyva
  • 17.- Rogelio Cortéz
  • 188.- Israel Tello
  • 30.- Ricardo Monreal
  • DT: Martín Varini

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