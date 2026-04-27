Cruz Azul vs Necaxa: Alineaciones del partido de la Jornada 17 del Clausura 2026
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El Cruz Azul buscará mejorar su posición en la tabla con miras a la Liguilla del torneo Clausura 2026 cuando se enfrente al Necaxa este domingo 26 de abril en compromiso de la Jornada 17 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cancha del Estadio Azteca.
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Alineaciones de Cruz Azul y Necaxa
La Máquina se encuentra actualmente en el puesto cinco de la tabla y se enfrentaría al Toluca en la Liguilla cerrando como visitante; sin embargo, una victoria esta noche ante los Rayos podría llevarlo hasta la tercera posición y entonces se mediría contra el Atlas disputando la Vuelta como local.
Es por eso que el triunfo es de máxima importancia para los Cementeros que viene a menos y además buscarán romper con una racha de nueve partidos sin ganar tanto en Liga BBVA MX como en la Concachampions.
Será una dura prueba para el Cruz Azul, a pesar de que el Necaxa ya no juega nada, y es que internamente La Máquina vive momentos convulsos tras la destitución de Nicolás Larcamón por órdenes de la directiva y con el nombramiento interno de Joel Huiqui como DT para este partido.
Alineación de Cruz Azul
- 23.- Kevin Mier
- 3.- Campos
- 4.- Willer Ditta
- 6.- Erik Lira
- 8.- Palavecino
- 17.- García
- 19.- Carlos Rodríguez
- 20.- Paradela
- 21.- Fernández
- 22.- Rodarte
- 29.- Rotondi
- DT: Joel Huiqui
Alineación de Necaxa
- 22.- Ezequiel Unsain
- 33.- Raúl Martínez
- 20.- Francisco Méndez
- 3.- Agustín Oliveros
- 24.- Franco Rossano
- 7.- Kevin Rosero
- 8.- Lorenzo Faravelli
- 6.- Daniel Leyva
- 17.- Rogelio Cortéz
- 188.- Israel Tello
- 30.- Ricardo Monreal
- DT: Martín Varini
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