Cruz Azul vs Necaxa: Alineaciones del partido de la Jornada 17 del Clausura 2026

El Cruz Azul buscará mejorar su posición en la tabla con miras a la Liguilla del torneo Clausura 2026 cuando se enfrente al Necaxa este domingo 26 de abril en compromiso de la Jornada 17 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cancha del Estadio Azteca.

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Alineaciones de Cruz Azul y Necaxa

La Máquina se encuentra actualmente en el puesto cinco de la tabla y se enfrentaría al Toluca en la Liguilla cerrando como visitante; sin embargo, una victoria esta noche ante los Rayos podría llevarlo hasta la tercera posición y entonces se mediría contra el Atlas disputando la Vuelta como local.

Es por eso que el triunfo es de máxima importancia para los Cementeros que viene a menos y además buscarán romper con una racha de nueve partidos sin ganar tanto en Liga BBVA MX como en la Concachampions.

Será una dura prueba para el Cruz Azul, a pesar de que el Necaxa ya no juega nada, y es que internamente La Máquina vive momentos convulsos tras la destitución de Nicolás Larcamón por órdenes de la directiva y con el nombramiento interno de Joel Huiqui como DT para este partido.

|X: Cruz Azul

Alineación de Cruz Azul

23.- Kevin Mier

3.- Campos

4.- Willer Ditta

6.- Erik Lira

8.- Palavecino

17.- García

19.- Carlos Rodríguez

20.- Paradela

21.- Fernández

22.- Rodarte

29.- Rotondi

DT: Joel Huiqui

Alineación de Necaxa

22.- Ezequiel Unsain

33.- Raúl Martínez

20.- Francisco Méndez

3.- Agustín Oliveros

24.- Franco Rossano

7.- Kevin Rosero

8.- Lorenzo Faravelli

6.- Daniel Leyva

17.- Rogelio Cortéz

188.- Israel Tello

30.- Ricardo Monreal

DT: Martín Varini

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