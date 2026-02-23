Descubre cuál es el balance de Penta Zero Miedo tras un año de estar en WWE

La situación con Penta Zero Miedo tiene sus múltiples opiniones, pues aunque muchos celebran que siga su camino en WWE, se piensa que no se le ha dado lo que merece… tomando en cuenta la cantidad y calidad de impacto que tiene. La gente a nivel mundial le reconoce, vende mucha mercancía pero siguen sin darle una victoria digna de una gran figura.

¿Cuáles son las estadísticas de Penta Zero Miedo?

Aunque en la lucha libre el balance de triunfos siempre tendrá cosas que no son reflejo de un buen o mal luchador, sí hablan del tipo de historias y desarrollo dado a los distintos peleadores. Por lo que los rivales y el número de enfrentamientos contra ellos indican que el mexicano no ha tenido historias contra los grande nombres dentro del presente de la empresa.

Dominik Mysterio - 9

Bron Breakker - 7

Finn Bálor - 5

Ludwig Kaiser / El Grande Americano - 5

Chad Gable / El Original Grande Americano - 4

Kofi Kingston - 4

Bronson Reed - 4

Pete Dunne / Rayo Americano - 3

Grayson Waller - 3

Xavier Woods - 3

JD McDonagh - 3

Rusev - 3

LA Knight - 3

Austin Theory - 3

Seth Rollins - 2

Solo Sikoa - 2

Dragon Lee - 1

Brutus Creed - 1

Julius Creed - 1

Andrade - 1

Sami Zayn - 1

CM Punk - 1

Jey Uso - 1

Logan Paul - 1

Es decir, su primer año y cachito tuvo un enfoque en fortalecer la idea de The Vision, The Judgment Day y Los Americanos. En ese sentido, muchos han visto esto como algo negativo, pues se cree que su potencial no está siendo aprovechado.

¿Cuándo peleará Penta por el título Intercontinental de Dominik Mysterio?

Mientras que las distintas historias se desarrollan en la marca roja y en la azul, el mexicano ganó una nueva oportunidad de pelear por el cinturón que ostenta en estos momentos el Sucio Dom. Esta sería su séptima oportunidad por dicho cinturón, incluyendo peleas a solas con Dominik y otras con cruces ante otros luchadores como Bron Breakker. Por ello, muchos esperan que esta sea la vencida, pues se están cansando del rol “perdedor” que se le está dando al oriundo de Ecatepec.